Der Nikkei 225 notiere aktuell leicht freundlicher bei 22.337 Zählern.



Der Halbleiterhersteller Broadcom habe in Q3 von einer starken Nachfrage nach Chips für Datenzentren profitiert. Die Erlöse seien auf 5,06 (4,50) Mrd. USD gestiegen. Der Gewinn sei überproportional auf 1,2 Mrd. USD geklettert (481 Mio. USD). Für das laufende vierte Quartal rechne der Konzern mit einem Umsatz von rd. 5,40 Mrd. USD plus oder minus 75 Mio. USD.



Die österreichische Wolford-Gruppe habe im traditionell schwachen ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 einen Umsatzrückgang um 14,0% auf 25,01 Mio. EUR hinnehmen müssen. Die hochsommerlichen Temperaturen und eine schwache Sommerkollektion hätten für eine sinkende Kundenfrequenz gesorgt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Das EBIT habe bei minus 7 Mio. EUR gelegen. Für das Gesamtjahr werde dennoch ein positives EBIT erwartet.



Starke US-Arbeitsmarktzahlen hätten am Mittag für einen Stimmungsumschwung beim Euro ins Negative gesorgt. Zuvor sei der Euro trotz schwacher deutscher Konjunkturdaten leicht angestiegen.



Die Ölpreise seien vom steigenden Dollar in Schach gehalten worden und hätten uneinheitlich tendiert. Der Goldpreis sei etwas leichter gewesen, wobei dieser sich seit nunmehr elf Tagen zwischen 1.190 und 1.210 USD je Unze bewege. (10.09.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer Erholung im späten Geschäft konnten die deutschen Aktienindices ( DAX +0,04%, MDAX +0,19%, TecDAX +0,60%) mit moderaten Aufschlägen ins Wochenende gehen, so die Analysten der Nord LB.Die Anleger würden aber wegen der vielen Handelsstreitigkeiten weiter vorsichtig bleiben. thyssenkrupp habe am DAX-Ende 2,61% verloren. Die Abwärtstendenz bei Bayer habe auch am Berichtstag angehalten. Als einer der schwächsten Werte habe die Aktie 1,87% abgegeben. SAP habe sich mit plus 1,87% an die Spitze des Leitindex gesetzt.Die Drohung Trumps vor einer Verschärfung des Handelsstreits mit China habe an der Wall Street ( Dow Jones +0,04%, S&P-500 -0,22%, Nasdaq -0,25%) verunsichert. Die guten Konjunkturdaten hätten jedoch größere Abschläge verhindert. Tesla bleibe in den Schlagzeilen. Der erst einen Monat amtierende Chefbuchhalter verlasse das Unternehmen schon wieder. Anleger hätten dies mit einem Abschlag von 6,32% quittiert. Broadcom sei nach einer Hochstufung um 7,69% gestiegen.