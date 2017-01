Am US-Aktienmarkt habe sich der Blick der Investoren auf die am Freitagnachmittag erschienenen Arbeitsmarktdaten gerichtet. Dem Bericht des US-amerikanischen Ministeriums zufolge habe sich die solide Entwicklung am US-Arbeitsmarkt im Dezember weiter fortgesetzt. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft habe sich um 156.000 Stellen erhöht. Zugleich sei der Aufbau im Vormonat um 26.000 auf 204.000 Stellen nach oben korrigiert worden. Der durchschnittliche Stundenverdienst sei im Jahresvergleich um 2,9 Prozent so stark wie seit 2009 nicht mehr geklettert. US-Aktien hätten auf den positiven Datenpunkt mit leichten Zugewinnen reagiert. Auf Wochensicht habe der marktbreite S&P 500 Index ein Kursplus von 1,4 Prozent verzeichnet.



Die London Stock Exchange (LSE) habe sich von ihrer französischen Tochter getrennt. Um die Genehmigung der EU-Kommission für die Fusion mit der Deutschen Börse zu erhalten, hätten die Londoner die französische Filiale ihres Clearinghauses LCH Clearnet SA verkauft. Clearingstellen würden einspringen, wenn am billionenschweren Derivatemarkt ein Handelspartner ausfalle. Dadurch solle die Sicherheit des Finanzsystems erhöht werden. Das französische Tochterunternehmen der LSE solle nun für 510 Millionen Euro an den paneuropäischen Börsenbetreiber Euronext gehen. Mit dem Verkauf wolle sich die LSE die Zustimmung der Brüsseler Aufseher für die Fusion mit der Deutschen Börse sichern.



Die EU-Kommission habe den Konzernspitzen erst im Dezember mitgeteilt, dass sie eine marktbeherrschende Stellung der neu entstehenden Mega-Börse bei der Abwicklung von Derivategeschäften fürchte. Ob der Verkauf von LCH Clearnet SA aber ausreiche, um die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen, bleibe fraglich. Bislang sei die geplante Transaktion der EU-Kommission formell noch nicht gemeldet worden. Die Behörde wolle bis zum 13. März 2017 entscheiden, ob sie den Deal genehmige. Danach müsse die hessische Börsenaufsicht noch grünes Licht geben.



Deutschlands größtes Geldhaus habe ein weiteres Gerichtsverfahren in den USA beigelegt: Im Rechtsstreit mit der US-Justiz über Steuerbetrügereien in Millionenhöhe hätten sich beide Seiten auf einen Vergleich geeinigt. Die USA hätten der Deutschen Bank vorgeworfen, im Jahr 2000 über ein Geflecht aus Scheinfirmen und Luftbuchungen im großen Stil Steuern hinterzogen zu haben. Ursprünglich seien die Frankfurter von der Regierung deshalb zur Zahlung von rund 200 Millionen US-Dollar verklagt worden. Nun habe die Deutsche Bank einer Vergleichszahlung von rund 100 Millionen US-Dollar zugestimmt. Damit sei das Bankhaus bei der Bewältigung seiner Altlasten einen weiteren Schritt voran gekommen. (Ausgabe vom 06.01.2017) (09.01.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte sind freundlich in das neue Börsenjahr gestartet, so die Experten von Union Investment.Bei ruhigem Handel hätten die wichtigsten Aktienindices der Welt Zugewinne verzeichnet. Der MSCI World habe in lokaler Währung unter dem Strich 1,5 Prozent zugelegt. Die Börsen in den USA, China, Japan und einigen europäischen Ländern seien feiertagsbedingt erst am Dienstag in die neue Handelswoche gestartet. Beim EURO STOXX 50 habe am Freitagnachmittag ein Plus von 0,9 Prozent zu Buche gestanden, die im DAX gelisteten größten deutschen Unternehmen hätten im neuen Jahr 1,1 Prozent zugelegt.