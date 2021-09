Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex hat sich nach dem schwachen Schluss zum Ende der Vorwoche wieder stabilisiert und das Allzeithoch bleibt damit in Reichweite, so Ralf Umlauf von der Helaba.



Wesentliche Impulse seien nicht zu verarbeiten gewesen und die Abwesenheit der US-amerikanischen Händler sei deutlich zu spüren gewesen. Risiko und Problemthemen hätten keine neue Nahrung bekommen. So gab es keine Hiobsbotschaften aus China und auch hierzulande ist die Delta-Variante zwar weiter auf dem Vormarsch, die Risiken im Zusammenhang damit werden anscheinend aber als begrenzt angesehen, so die Analysten der Helaba. Darüber hinaus seien die Tapering-Spekulationen nicht weiter angefacht worden, was auch heute der Fall sein dürfte.



Die Seitwärtsphase des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) um 15.700 Punkte habe nun seit gut einem Monat Bestand. Zwar sei noch keine Abgabebereitschaft zu konstatieren und der Index halte sich tapfer oberhalb der 55-Tagelinie, die heute bei 15.695 zu finden sei. Das Indikatorenbild mahne aber zur Vorsicht, ebenso wie die Tatsache, dass jüngst kein neues Hoch habe markiert werden können. Sollte der Bereich 15.655/695 doch noch nachhaltig durchbrochen werden, entstünde Raum zunächst bis zur Unterstützung bei 15.423 Punkten in Form des 61,8%-Levels des Anstiegs von Mitte Juli bis Mitte August. (07.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



