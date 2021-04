Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag nahezu punktgenau aus einer kurzfristigen Konsolidierungsrange nach oben ausgebrochen ist - auch ein neues Rekordhoch wurde damit einhergehend markiert - scheint es, als würde bereits die nächste Seitwärtsphase eingeläutet, so die Analysten der Helaba.In den USA würden die Bücher unter anderem von Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT), Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) geöffnet. Hierzulande nehme die Berichtssaison ab Mittwoch Fahrt auf.Am Freitag sei das Kursziel des großen Preis- und Zeitzyklus, dieser sei mit Ablauf der vergangenen Woche zu Ende gegangen, punktgenau getroffen worden. Häufig komme es im Nachgang auf derartige Strukturkonstellationen zu richtungweisenden Impulsbewegungen. Insofern würden die kommenden Tage unter diesem Gesichtspunkt versprechen, spannend zu werden. Widerstände in Form von Projektionen würden sich für den DAX bei 15.508, 15.674 und 15.777 Zählern definieren lassen. Auf der Unterseite würden die Marken bei 15.288, 15.239, 15.123/15.114 als Unterstützung wirken. (20.04.2021/ac/a/m)