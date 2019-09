Nikkei 225: In Japan finde kein Handel wegen Feiertag statt.



Die Commerzbank streiche Stellen, schließe Filialen und trenne sich von der polnischen Tochter mBank. Im Konzern sollten zusätzlich rund 4.300 Vollzeitstellen wegfallen, habe die Commerzbank mitgeteilt. Die Zahl der Filialen solle um 200 auf 800 verringert werden. Die Tochter Comdirect, an der die Commerzbank derzeit 82% halte, wolle das Geldhaus dagegen komplett übernehmen. Die Pläne müsse der Aufsichtsrat noch absegnen, der in der kommenden Woche zu seiner Strategiesitzung zusammenkomme.



Der kriselnde Reisekonzern Thomas Cook benötige für seinen Sanierungsplan zusätzliches frisches Kapital. Die Banken hätten das Unternehmen aufgefordert, sich weitere 200 Mio. GBP (umgerechnet rund 226 Mio. EUR) zu sichern. Die Gespräche über die endgültigen Bedingungen für die Rekapitalisierung und die Reorganisation von Thomas Cook mit einer Reihe von Interessensvertretern hätten angedauert. Bis vergangene Nacht - das Resultat: Der britische Reisekonzern sei pleite. Mit sofortiger Wirkung sei das Konkursverfahren eingeleitet worden.



Der Euro habe sich in einem ruhigen Markt etwas leichter gezeigt. Stärkere Impulse seien am Freitag ausgeblieben. Weder Europa noch Amerika hätten marktbeeinflussende Daten berichtet.



Die nach wie vor bestehenden politischen Spannungen nach dem Drohnenangriff auf Saudi-Arabien hätten dafür gesorgt, dass der Ölpreis zum Wochenende nicht stärker nachgegeben habe. Der Goldpreis habe zum Wochenausklang über weite Strecken mit nur geringen Ausschlägen, aber weiterhin über 1.500 USD, vor sich hin gedümpelt. (23.09.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hexensabbat am Freitag und was ist passiert? Nicht viel, so die Analysten der Nord LB.Gern könne es doch schon mal zu heftigen Kursbewegungen kommen, die nicht durch Unternehmensnachrichten oder Konjunkturdaten zu erklären seien, sondern vielmehr durch große Marktteilnehmer, z.B. Fondsgesellschaften, verursacht würden. Der große Verfall (Hexensabbat) an den Terminbörsen könnte dann der Grund sein. So sei allerdings nicht am vorigen Handelstag geschehen. Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,08%, MDAX -0,75%, TecDAX -0,88%) seo nahezu bewegungslos geblieben. Unter dem Einfluss der Klimadebatte sei RWE +2,92% gestiegen.Belastet vom Handelsstreit mit China sei der US-Aktienmarkt ( Dow Jones -0,6%, S&P 500 -0,5%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,8%) leichter ins Wochenende gegangen. Nach einem freundlichen Auftakt seien die Kurse im späten Handel ins Minus gedreht. Netflix habe nach Zweifeln am Abonnenten-Wachstum knapp 7% leichter notiert.