Nach drei Jahren Stabilität nehme die Allianz Leben die Überschussbeteiligung zurück. Die Allianz-Tochter senke 2020 die laufende Verzinsung auf klassische Lebens- und Renten-Policen mit lebenslangen Garantien um 0,3% auf 2,5%. Inklusive des Schlussüberschusses und der Beteiligung an den Bewertungsreserven liege die Gesamtverzinsung bei 3,1% (3,4%).



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) bereite den größten europäischen Produktionsstandort in Dingolfing auf die Fertigung des Elektroautos iNEXT vor und investiere hierfür 400 Mio. EUR. Mit dem Anlauf des Modells ab 2021 könne das Werk Fahrzeuge mit allen Antriebsformen - Batterie, Plug-in-Hybrid und Verbrennungsmotor - auf einem Band produzieren, habe BMW mitgeteilt. Anders als andere Fahrzeughersteller setze BMW auf einen Mix der Antriebsformen. Zudem würden die Investitionen auch zur Vorbereitung für die Serienfertigung hochautomatisiert fahrender Fahrzeuge dienen, habe es weiter geheißen.



Der Immobilieninvestor DIC Asset habe für 500 Mio. EUR in Köln das "Stadthaus" für fünf institutionelle Investoren gekauft. Die vollvermietete Immobilie habe eine Mietfläche von 100.000 qm und sei langfristig an die Stadt Köln vermietet. Damit steige das Ankaufsvolumen in diesem Jahr auf ein Rekordniveau von rund 1,8 (Planung: 1,3) Mrd. EUR, habe DIC Asset mitgeteilt.



Der Euro habe letztlich doch noch von den ermutigenden Zahlen bei den Einkaufsmanagerindices der Industrie profitieren und zulegen können. Am Nachmittag habe es zudem Unterstützung von schwachen US-Konjunkturdaten gegeben.



Die besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie hätten für eine freundliche Tendenz bei den Ölpreisen gesorgt. Gold habe am Berichtstag nur unwesentlich freundlicher tendiert. (03.12.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schlechter Start in den letzten Monat des Jahres für den deutschen Aktienmarkt ( DAX -2,05%, MDAX -1,57%, TecDAX -2,43%): Aussagen Trumps, wonach er wieder Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien verhängen will, sorgten für miese Laune bei den Anlegern, so die Analysten der Nord LB



RWE-Aktien seien um 5,43% eingebrochen und hätten dabei unter der designierten SPD-Führung gelitten, die evtl. ein Fragezeichen an die erwarteten Kompensationszahlungen für den Austritt aus der Kohleverstromung machen könnte.Die Zolldrohungen Trumps gegen Brasilien und Argentinien auf Stahl und schwache heimische Konjunkturdaten hätten der Wall Street ( Dow Jones -0,96%, S&P 500 -0,86%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,12%) zum Wochenauftakt zugesetzt. Profitiert hätten allerdings US-Stahlwerte ( US Steel +4,19%, AK Steel +4,71%). Nikkei 225 notiere nach Trump-Aussagen tiefer: 23.380 Punkte (-0,64%).