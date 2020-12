Allianz wolle den Versicherungszweig der australischen Westpac Bank übernehmen und zahle dafür umgerechnet rund 443 Mio. EUR. Zudem solle die Allianz den Exklusiv-Vertrieb allgemeiner Versicherungen wie Haus-, Reise-, Auto- und Lebensversicherungen für Westpac-Kunden erhalten, habe es weiter geheißen. Die Transaktion solle bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.



Das Geschäft des UV-Technik-Spezialisten Dr. Hönle (ISIN DE0005157101 / WKN 515710) sei im abgelaufenen Geschäftsjahr stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Nach vorläufigen Zahlen sei der Umsatz auf 93,3 (107,7) Mio. EUR zurückgegangen, das Betriebsergebnis sei auf 8,1 (17,0) Mio. EUR eingebrochen. Auch wenn der Vorstand davon ausgehe, dass im GJ 2020/2021 die positiven Effekte insbesondere aufgrund der Nachfrage nach Luftentkeimungssystemen deutlich überwiegen würden, wage er aktuell keine konkrete Prognose.



Der SAP-Konkurrent Salesforce (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V) übernehme den Bürochat-Anbieter Slack für insgesamt 27,7 Mrd. USD. Zusammen würden beide Unternehmen den Trend befeuern, von überall auf der Weltarbeiten zu können, habe es geheißen.



Die Rally beim Euro gehe weiter. Er notiere erstmals seit März wieder über 1,21 USD. Eine steigende Risikobereitschaft der Anleger und damit einhergehende Abkehr vom sicheren Hafen des USD seien die Hauptgründe dafür.



Die jüngsten Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven hätten für einen Preisauftrieb beim Öl gesorgt. Nach offiziellen Angaben seien die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,7 Mio. Barrel auf 488,0 Mio. Barrel gesunken. Gold habe die aufwärts gerichtete Bewegung fortsetzen können. (03.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngst kräftigen Gewinnen am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,52%, MDAX -0,37%) wurde gestern die Luft dort etwas dünner, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten erste Kursgewinne realisiert. RWE habe von einer Analystenempfehlung profitiert und sich mit +1,5% an die DAX-Spitze gesetzt.Überraschend schwache Arbeitsmarktdaten hätten der Wall Street einen erfolgreichen Börsentag verhagelt. BlackBerry im Höhenflug (+20%): Die Softwarefirma wolle mit Amazon Web Services intelligente Software für Fahrzeuge entwickeln, die Assistenzsysteme an die Verkehrs- und Wetterlage anpasse sowie Herstellern Informationen für die Produktentwicklung liefere. Nikkei-225 notiere stabil bei 26.809,37 Punkten.