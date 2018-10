LG Electronics (ISIN US50186Q2021 / WKN 576798) habe vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Demnach sei der Betriebsgewinn um 44% auf 745,5 Mrd. Won (ca. 574 Mio. EUR) gesprungen, was vor allem auf die gute Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Fernsehern zurückgeführt worden sei. Der Umsatz habe bei 15,4 Mrd. Won gelegen, dem besten Wert eines dritten Quartals in der Unternehmensgeschichte.



Mit Samsung habe ein weiterer südkoreanischer Elektronikkonzern vorl. Zahlen vorgelegt. Dank einer stärkeren Nachfrage und einer verbesserten Produktivität rechne das Unternehmen im dritten Quartal mit einem operativen Ergebnis von 17,5 Bio. Won (13,4 Mrd. EUR), was einem Zuwachs von 20,4% entspreche. Die Erlöse sollten bei rund 65 (Q2: 58,48) Bio. Won liegen.



Der gerichtlich verordnete vorläufige Rodungsstop im Hambacher Forst werde RWE nach eigenen Angaben belasten. Das EBITDA des Segments Braunkohle & Kernenergie werde ab 2019 jährlich mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag belastet. RWE rechne nicht damit, dass es vor Ende 2020 eine bestandsfähige Gerichtsentscheidung in der Sache geben werde.



Der Kurs des Euro habe sich am Berichtstag nur wenig bewegt und sei um 1,15 US-Dollar gependelt.



Die Ölpreise hätten sich bei nervösem Geschäft am Freitag hin und her bewegt. Am Ende habe es leichte Verluste gegeben. Gold habe erneut mit leichter Erholungstendenz allerdings nach wie vor in der engen Spanne zwischen 1.190 und 1.210 USD notiert. (08.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,1%, MDAX -1,4%, TecDAX -2,4%) übernahm die Sorge vor schneller steigenden US-Zinsen die Oberhand, so die Analysten der Nord LB.RWE ( ISIN DE0007037129 WKN 703712 ) sei nach dem vorläufigen Rodungsstop mit -8,5% an das DAX-Ende gesackt. Im MDAX habe bei Scout24 ein negativer Analystenkommentar ein Minus von knapp 6% verursacht.Die Wall Street ( Dow Jones -0,7%, S&P-500 -0,6%, Nasdaq -1,2%) habe verschnupft auf die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember reagiert. Tesla habe unter neuen Auffälligkeiten seines Firmenchefs gelitten. Nach Beschimpfungen der Börsenaufsicht SEC habe die Aktie 7% verloren. In Japan habe feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden.