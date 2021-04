In den USA würden am 14. April die Bücher unter anderem von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC, Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Delta Airlines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK), U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523), Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) geöffnet.



Darüber hinaus werde es spannend zu sehen sein, ob die in den kommenden Tagen auf der Agenda stehenden Konjunkturdaten den in den Märkten vorherrschenden Optimismus untermauern würden.



Die Möglichkeit, dass der DAX eine obere Wendeformation ausbilde, bestehe weiterhin. Insofern scheine das Potenzial auf der Oberseite zunächst begrenzt und die Gefahr eines Rücksetzers erhöht. Unterstützungen seien beim DAX bei 15.114, 15.028, 14.971 und 14.902 Zählern zu finden. (12.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich zum Wochenschluss erneut lustlos, so die Analysten der Helaba.Angesichts des bereits in diesem Jahr vollzogenen Anstiegs, verbunden mit mehrfachen neuen Rekordständen, sei jedoch ein zwischenzeitliches Luftholen durchaus nicht ungewöhnlich. Zudem könne unterstellt werden, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Neue Impulse hätten zudem zuletzt gefehlt. Nicht allein deshalb würden die in dieser Woche verstärkt auf der Agenda stehenden Quartalsberichte zunehmend in den Fokus rücken.