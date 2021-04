Heute würden die Bücher, unter anderem von Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK), Citigroup(ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Delta Airlines(ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL), PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP), U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523) und United Health Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) geöffnet.



Das vielbeachtete IPO von Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J) sei zunächst erfolgreich verlaufen, letztlich sei der Kurs im Verlauf aber deutlich abgesackt. Auch die Entwicklung der Corona-Pandemie werde an den Märkten weiter eine Rolle spielen, wenngleich anzumerken sei, dass der Rückschlag beim Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) kaum eine Rolle an den Märkten gespielt habe.



Aus charttechnischer Sicht steuere der DAX aktuell auf eine sehr markante Konstellation zu. In dieser Woche gehe ein Zeitzyklus zu Ende, welcher seinen Ursprung am 23. Februar 2020 habe. Auch damals habe ein vergleichbares Preis- und Zeitmuster geendet. Anschließend sei es für den DAX von 14.000 auf 8.500 Punkte abwärts gegangen. An den Märkten werde oftmals unterstellt, dass sich Zeit- und Preisstrukturen wiederholen würden und dies im Rahmen harmonischer Bewegungen, in der Regel mittels 50%- und/oder 100%-Ausdehnungsmustern, geschehe. Eine auf dieser Theorie basierende Struktur habe im Bereich von 13.751 Zählern begonnen. Davon ausgehend errechne sich die 50%-Marke bei 15.483 Zählern. Dieses Level sei bisher nicht ganz aber doch nahezu erreicht worden. Insofern könne mit etwas künstlerischer Freiheit, immerhin umfasse die gesamte Ausdehnung 3.465 DAX-Punkte, von einem idealtypischen Zusammenfallen der preislichen und zeitlichen Komponenten ausgegangen werden. Genau deshalb könnten die Karten in nächster Zeit neu gemischt werden. (15.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das vom DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zur Wochenmitte gezeichnete Bild unterschied sich kaum von dem der Vortage, so die Analysten der Helaba.Die von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) vollzogene Gewinnsteigerung und die erhöhte Jahresprognose der Walldorfer hätten nur bei der Aktie selbst aber nicht am Gesamtmarkt für Rückenwind gesorgt. Auch Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) habe den Jahresblick erhöht, die Marktreaktionen seien analog zu den von SAP ausgefallen. Darüber hinaus rücke die US-Berichtssaison in den Fokus. Gestern hätten beispielsweise Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) bekannt gegeben, dass die Ergebnisse in Q1 deutlich hätten gesteigert werden können.