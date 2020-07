Außerdem würden fast überall umfassende geld- und fiskalpolitische Hilfen auf Hochtouren laufen. Sie würden die ökonomischen Folgen der Krise abfedern und Anleger optimistisch stimmen - obwohl absehbar sei, dass ein wichtiger Performancetreiber vorerst ausfalle: Aktienrückkäufe. Die Programme würden die im Umlauf befindlichen Aktien verknappen und seien gerade in den USA ein wichtiges Instrument der Kurspflege. Sie würden den Gewinn je Aktie steigern und die Dividendenrendite erhöhen.



Zwischen 2011 und 2019 sei die Zahl der Aktien allein im S&P 500 um 25 Milliarden Stück gesunken. Nun aber sei das Volumen der Aktienrückkäufe in den USA regelrecht eingebrochen und dürfte sich nach Einschätzung der Postbank 2020 im Vergleich zum Vorjahr auf rund 370 Milliarden US-Dollar halbieren. Gleichzeitig würden sich börsennotierte Unternehmen im Zuge der Corona-Krise mit Liquidität am Anleihe-, aber auch am Aktienmarkt versorgen: Im Mai sei das Aktienemissionsvolumen (ohne Börsengänge) auf den Rekordstand von 60 Mrd. US-Dollar geklettert.



Langfristiger Trend: Die jüngste Outperformance europäischer Aktien könnte noch etwas anhalten. In der Vergangenheit habe sich der STOXX 600 immer dann besonders gut entwickelt, wenn sich die Konjunkturaussichten aufhellen würden. Derzeit sei das der Fall, Europa komme schneller aus der Pandemie zurück als die USA. Zusätzlichen Schub könnten europäische Aktien erhalten, wenn es rasch gelänge, den erforderlichen EU-Wiederaufbaupakt unter Dach und Fach zu bringen.



Anleger hätten im zweiten Quartal allen voran auf Halbleiter-Aktien gesetzt. Mit einem Kursplus von knapp 30% führe der Sektor klar den europäischen Gesamtmarkt an. Für die Unternehmen spreche ein geringer Verschuldungsgrad. Die Gewinnrevisionen seien zwar immer noch leicht negativ, könnten sich aber im Sektorvergleich absolut sehen lassen. Die Kaufempfehlungen der Analysten für die beliebten Qualitätszykliker würden die Verkaufsempfehlungen deutlich übertreffen. Im MSCI Europe weise nur der Bausektor einen höheren Saldo aus. Im historischen Vergleich seien Halbleiter-Werte nach den Sektoren Chemie, Einzelhandel und Transport allerdings auch am höchsten bewertet.



Wer nach unterbewerteten Qualitätstiteln suche, könnte bei Versicherern fündig werden, die außerdem von den zuletzt steigenden Kursen südeuropäischer Staatsanleihen profitieren würden. Auf der Jagd nach Rendite habe die Branche dort stark investiert. Anleger sollten aber mögliche Gewinnrevisionen im Blick behalten. (Perspektiven Juli 2020) (15.07.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Auf den Schock folgte die Rally - und die bleibt vorerst intakt: Die globalen Aktienmärkte haben sich von ihren Jahrestiefständen Mitte März kräftig erholt, so die Analysten von Postbank Research.So habe der marktbreite US-Leitindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) im zweiten Quartal ein Plus in Euro von mehr als 20% verzeichnet. Besonders bemerkenswert an der Entwicklung sei, dass die Positionierung institutioneller Anleger vergleichsweise gering ausfalle. Ihre Cash-Bestände seien seit Anfang März um 1,2 Billionen auf rund 5 Billionen US-Dollar gestiegen. Stattdessen seien offenbar Kleinanleger in der Coronavirus-Krise an die Märkte zurückgekehrt. Indiz: Die Anzahl privater Depots mit US-Aktieninvestments habe sich in den vergangenen vier Monaten verdoppelt.Hohe Gewichtung: Zu den Risiken gehöre eine mögliche zweite Pandemie-Welle - die allerdings Wirtschaft und Aktienmärkte weniger stark treffen könnte als der Ausbruch der Corona-Krise. Der Anteil schwer Erkrankter sei vor allem in den USA gesunken, weil es Fortschritte in der medikamentösen Behandlung der Infektion gebe. Die Mehrheit der Bevölkerung befolge inzwischen freiwillig Abstands- und Hygieneregeln - im Ernstfall bleibe ein Infektionsausbruch leichter regional begrenzbar.