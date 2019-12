Der französische Pharmakonzern Sanofi übernehme das kalifornische Biotechunternehmen Synthorx für rund 2,5 Mrd. USD. Sanofi biete 68 USD je Synthorx-Aktie - ein Aufschlag von 172% zum Schlusskurs am Freitag. Mit dem Zukauf baue Sanofi sein Geschäft mit Krebsimmuntherapien weiter aus.



Eine weitere Meldung aus dem Bereich Gesundheit: Der US-Pharmakonzern Merck & Co. (ISIN US58933Y1055 / WKN A0YD8Q) übernehme für 2,7 Mrd. USD den Krebsspezialisten ArQule und sichere sich damit den Zugriff auf ein vielversprechendes Medikament zur Blutkrebs-Behandlung. Merck & Co biete 20 Dollar je ArQule-Aktie in bar und damit mehr als doppelt so viel wie den Schlusskurs vom Freitag. Der Abschluss des Deals werde für Q1 2020 erwartet. ArQule habe derzeit vier verschiedene Substanzen in der Entwicklung.



Vontobel stelle sich neu auf: "Im Zuge der Fokussierung auf das Investmentgeschäft wird Vontobel das reine Kapitalmarktgeschäft aufgeben", habe es geheißen. Die Konzentration solle künftig auf das Anlagegeschäft erfolgen. Nach den ersten elf Monaten liege das Ergebnis über dem Vorjahresniveau, habe Vontobel weiter mitgeteilt. Die verwalteten Vermögen seien per Ende November auf 225 Milliarden Franken (205 Milliarden Euro) gestiegen. Ende September hätten sie bei 217 Milliarden Franken gelegen.



Die deutschen Exportzahlen hätten den Euro gestützt. Der Kurs der Gemeinschaftswährung sei aber weiterhin deutlich unter der Marke von 1,11 USD geblieben.



Die Ölpreise hätten zum Wochenstart nach den jüngst kräftigen Gewinnen eine Gegenbewegung verzeichnet. Anders die Entwicklung beim Gold - hier habe sich das Bild der Vorwoche wiederholt: Es habe kaum Bewegung gegeben.







Von der erfreulichen Stimmung am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,46%, MDAX +0,13%, TecDAX -0,06%) am Freitag blieb gestern nicht viel übrig, so die Analysten der Nord LB.Im Gegenteil: Die Sorgenfalten der Börsianer hätten sich noch zum Handelsschluss verstärkt. Schuld sei die umgreifende Furcht vor einer Konjunkturabkühlung gewesen. OSRAM habe um knapp 15% heller gestrahlt. Die österreichische Konkurrentin AMS sei im zweiten Anlauf mit ihrer Übernahmeofferte für den Münchner Lichtspezialisten erfolgreich gewesen.Der Zollstreit habe wieder einmal das Geschehen an der der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P 500 -0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,3%) bestimmt. Diesmal seien allerdings die Sorgen in den Fokus gerückt. Am Sonntag laufe eine Frist aus, dann könnten die nächsten US-Strafzölle auf chinesische Güter im Wert von 156 Mrd. USD in Kraft treten. Nikkei 225 notiere heute leicht schwächer bei 23.410,19 Punkten.