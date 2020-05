Ebenso schockierend wie die Nachrichten über die ständig steigenden Zahlen von Corona Infizierten und Toten würden derzeit die dauernden Abwärtsrevisionen von Konjunkturerwartungen durch Sachverständige und Forscher wirken. Die Welt Handelsorganisation (WTO) befürchte einen Einbruch um 30%. Die OECD berichte über stark steigende Arbeitslosenzahlen in den wichtigsten Volkswirtschaften. Nach Analysen von Konjunkturforschen seien die Länder der Eurozone in eine Rezession eingetreten. Für Deutschland werde ein Einbruch insbesondere für das 2. Quartal 2020 vorhergesagt, nachdem das erste schon mit 2,2% gegenüber dem Vorquartal im Minus geendet habe.



Die amerikanische FED reagiere auf das atemberaubende Tempo des Anstiegs der Arbeitslosenzahlen mit einer Erhöhung der Geldmenge M1 um 33,9% gegenüber dem Vorjahr. Nach FED-Präsident Jerome Powell könnte das US-BIP in 2020 unter Umständen sogar um 20 bis 30% schrumpfen. US-Konjunkturhilfsprogrammen in Höhe von USD 2,3 Billionen seien angekündigt worden. Die Schwellenländer würden in einer Schuldenfalle stecken, die wohl in manchen zum Staatsbankrott führen dürften. Und wie würden die Finanzmärkte reagieren?



Sehr unterschiedlich. Geld- und Rentenmärkte seien als Alternativen für Kapitalanlagen wegen negativer Realrenditen in allen Laufzeiten ausgeschieden. Die Aktienmärkte würden zwar durch die Konjunkturprognosen belastet, aber die Geldspritzen durch die Zentralbanken seien eine starke Stütze als "Schmiermittel" für den Optimismus. Seit Mitte März seien die meisten Aktienmärkte in der Welt wieder kräftig gestiegen. Doch ganz unbeeinflusst würden die Aktienmärkte vom Konjunkturverlauf nicht bleiben. Eine Rückkehr der Weltwirtschaft zum Status Quo Ante sei zumindest in den nächsten 1 bis 2 Jahre nicht zu erwarten. Und die künftigen Unternehmensgewinne dürften noch manche negative Überraschung bereiten.



Die Kurserholung seit Mitte März spiegele nicht mehr die fundamentalen Erwartungen, sie werde von übertriebener Zuversicht getragen, welches wiederum eine Folge der absurden Geldpolitik geworden sei. In den USA finanziere die Notenbank inzwischen die gesamte Neuverschuldung des Staates. In der Eurozone und hier insbesondere in Deutschland und den Niederlanden stoße der hohe Kauf von Staatsanleihen durch die EZB zunehmend auf Kritik. Von den Börsen werde der DAX mit einem KGV von 13,5 auf Basis der Gewinne von 2019 bewertet, der EURO STOXX 50 mit 14,5 und der Dow Jones von 17,5. Bei Schätzungen von 30 bis 50% niedrigeren Unternehmensgewinnen in 2020 werde das Ausmaß der Überbewertungen deutlicher. Für Anlagen würden als Alternative Edelmetalle bleiben. (20.05.2020/ac/a/m)





FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Composite Leading Indicator (CLIs) der OECD zeigt für die wichtigsten Volkswirtschaften in der Welt für April einen noch nie dagewesen Absturz, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Er habe in der Vergangenheit stets mit hinreichender Zuverlässigkeit die Konjunkturwicklung in sechs bis neun Monaten vorhergesagt. Diesmal aber sei er mit Vorsicht zu beurteilen, da die meisten Regierungen im April auf die Pandemie durch COVID-19 mit Restriktionen reagiert hätten. Lediglich für China, das zuerst wieder mit Lockerungen reagiert habe, sei eine Erholung signalisiert worden. Die Aussagekraft dieser Indikatoren sei allerdings mit Vorsicht zu beurteilen, da sie von zu viel Stimmungen beeinflusst worden seien.