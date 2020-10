Der in der Corona-Krise boomende Online-Handel sorge beim US-Paketriesen UPS (ISIN US9113121068 / WKN 929198) für deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Die Erlöse hätten in Q3 vor allem dank eines starken US-Geschäfts um 15,9% auf 21,2 Mrd. USD zugelegt. Der Gewinn sei um knapp 12% auf 2 Mrd. USD geklettert.



Drastische Einsparungen vor allem in der Flugzeug-Sparte würden sich bei General Electric (GE) auszahlen. Der US-Industriekonzern habe den Verlust in Q3 auf 1,2 Mrd. USD verringert. Ein Jahr zuvor sei wegen massiver Abschreibungen noch ein Minus von 9,5 Mrd. USD angefallen. Der Umsatz sei in Q3 um 17% auf 19,4 Mrd. USD eingebrochen - am stärksten betroffen gewesen sei die Flugzeug-Sparte mit einem Minus von 39%.



Der Essenslieferdienst Delivery Hero habe dank des Booms für Außerhaus-Bestellungen in der Corona-Krise seinen Umsatz erneut fast verdoppelt. Die Erlöse seien in Q3 um 99% auf 776 Mio. EUR geklettert.



Dank Zuwächsen im Investmentbanking sei die Deutsche Bank in Q3 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Vor Steuern habe die Bank 482 Mio. EUR verdient. Analysten hätten mit einem deutlich geringeren Ergebnis gerechnet.



Nach einem schwächeren Start habe sich der Kurs des Euro im späteren Handel erholt.



Die Ölpreise seien gestern von zwei Dingen belastet worden: Zum einen habe ein überraschend starker Anstieg der Fördermenge in den USA für Druck gesorgt. Zum anderen habe die Sorge vor einem neuen Konjunktureinbruch und einer sinkenden Nachfrage nach Rohöl zu geringerem Interesse an dem schwarzen Gold geführt. Von den Unsicherheiten am Markt sei auch der Goldpreis erfasst worden. (29.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Furcht der Anleger vor einem erneuten Corona-Lockdown hat gestern am deutschen Aktienmarkt ( DAX -4,17%, MDAX -2,71%, TecDAX -2,92%) das Geschehen bestimmt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX sei im Handelsverlauf bis auf 11.457 Punkte gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. Im DAX habe es lediglich einen Wert mit positivem Vorzeichen gegeben: Delivery Hero mit +1,67%.Ein drohender Rückschlag für die Wirtschaft habe auch in Amerika Investoren aus dem US-Aktienmarkt ( Dow Jones -3,43%, S&P-500 -3,53%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -3,73%) vertrieben. Dabei sei der Dow Jones auch wieder unter die Marke von 27.000 Punkten gesackt. Nikkei-225 notiere leichter bei 23.331,94 Punkten. Beiersdorf erwarte trotz einer Belebung des Geschäfts in Q3 2020 in der Corona-Krise deutlich weniger Umsatz und Gewinn. Für das Gesamtjahr erwarte Beiersdorf einen Umsatzrückgang auf dem Niveau der ersten neun Monate - in diesem Zeitraum sei der Umsatz organisch um 7,1% eingebrochen. Die EBIT-Marge werde "signifikant" unter der des Vorjahres liegen.