Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch zu Beginn des neuen Monats baute der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seinen laufenden Aufwärtsimpuls aus, um in der Folge eine neuerliche Rekordmarke zu markieren, so die Analysten der Helaba.Unter den DAX-Werten seien die BMW-Papiere (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) auf den höchsten Stand seit 2018 geklettert, die Inhaber von Anteilsscheinen der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) und Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) hätten sich über ein neues Allzeithoch freuen können. Insgesamt hätten vor dem langen Osterwochenende 21 Gewinnern 9 Verlierer gegenübergestanden. 13 DAX-Werte seien weniger als drei Prozent von ihrem jeweiligen 52-Wochen-Hoch entfernt. An der Wall Street sei gestern gehandelt worden. Die Vorgaben von dort und aus Asien würden heute eine freundliche Eröffnung des DAX erwarten lassen.Zuletzt habe die Schwungkraft zu wünschen übriggelassen. Zudem würden verschiedene Indikatoren negative Divergenzen aufweisen, so dass von charttechnischer Seite nicht alles Gold sei, was vermeintlich glänze. Die nächsten Projektionsmarken würden sich bei 15.261, 15.374 und 15.508 Zählern definieren lassen. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 15.032, 14.902 und 14.825 Punkten finden. (06.04.2021/ac/a/m)