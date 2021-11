Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt trat am Freitag auf der Stelle, so die Analysten der Helaba.Auch sollte der Blick einmal mehr auf die Entwicklung des chinesischen Immobilienmarktes gerichtet werden. Zuletzt sei von dort bekannt geworden, dass ein Immobilienentwickler, die Kaisa Group, angesichts von Liquiditätsproblemen vom Handel ausgesetzt worden sei. Damit könnten sich die Befürchtungen, dass neben Evergrande noch eine Reihe weiterer Immobilienkonzerne in Schieflage geraten sein könnten, bewahrheiten. Laut Medienberichten hätten sich die Investitionen in den chinesischen Immobilienmarkt in den letzten zehn Jahren auf rund 10% des BIP belaufen. Als in den USA der Höhepunkt der Immobilienblase erreicht worden sei, habe das Investitionsniveau bei rund 6% gelegen.Dem DAX sei es gelungen, sich auf hohem Niveau und über der psychologisch wichtigen 16.000er Marke zu halten. Es falle jedoch auf, dass die Kerzenkörper relativ klein ausfallen würden, wenngleich immerhin neues Hoch markiert worden sei. Dennoch bestünden weiterhin Zweifel über den Umfang des noch vorhandenen Potenzials. Wenngleich es nicht auszuschließen sei, dass die Extensions bei 16.123 und 16.257 Punkten noch einem Test unterzogen würden. (08.11.2021/ac/a/m)