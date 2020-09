Der Nikkei 225 notiere aktuell freundlicher bei 23.188 Punkten (+0,68%).



AstraZeneca unterbreche die weltweiten Studien mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten wegen eines Krankheitsfalls bei einem Studienteilnehmer. Der britische Pharmakonzern gehöre zu den führenden Unternehmen im Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus; die Europäische Union, die USA, Großbritannien und weitere Länder hätten sich bereits Hunderte Millionen von Dosen des Impfstoffes vorab gesichert. Der Stopp der Studie dämpfe die Hoffnung auf eine baldige Zulassung.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33 / WKN A1401Z) werde wegen der Corona-Krise deutlich weniger Passa-giere zählen als vor einigen Monaten noch erwartet. Im Geschäftsjahr (31.03.21) werde nun mit 50 Mio. Fluggästen gerechnet, so Firmenchef O'Leary. Das entspreche einem Drittel der im Vorjahreszeitraumbeförderten Fluggäste. Im Mai sei Ryanair sogar noch von 80 Mio. Passagieren ausgegangen. Wegen der Reisewarnungen seien zwischen April und Juni etwa 99% der Ryanair-Maschinen am Boden geblieben.



Die Übernahme des US-Juweliers Tiffany durch den französischen Luxusgüterkonzern LVMH stehe vor dem Aus. Komplikationen im Zusammenhang mit dem geplanten 16 Mrd. USD schweren Kauf hätten möglicherweise einen Rückzug erfordert, habe LVMH gewarnt und sich dabei auf eine Aufforderung des französischen Außenministeriums bezogen.



Nach einem schwächeren Beginn sei der Euro am Nachmittag gestiegen. U.a. hätten Spekulationen, dass die EZB die Konjunktur besser einschätzen könnte als bisher, für gute Stimmung gesorgt.



Mit den steigenden Aktienmärkten hätten sich auch die Ölpreise freundlich präsentiert. Gold habe im aktuellen Umfeld erstmals seit Tagen wieder heller geglänzt. (10.09.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wieder erstarkte NASDAQ hat die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,07%, MDAX +1,19%, TecDAX +2,22%) zur Wochenmitte steigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Spekulationen, die EZB könnte die Wachstumsaussichten für die Euro-Zone anheben, hätten zusätzlich stimuliert.Münchener Rück ( ISIN DE0008430026 WKN 843002 ) hätten sich mit einem Plus von 4,23% an die DAX-Spitze gesetzt. Zuvor habe sich der französische Konkurrent Scor positiv zu den Geschäftsaussichten geäußert. Lufthansa hätten nach einem skeptischen Analystenbericht 1,65% verloren. Dow Jones +1,60%, S&P-500 +2,01%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,71%) erholt. Vor allem die zuletzt arg gebeutelten Tech-Werte hätten wieder angezogen. Microsoft hätten an der Spitze des Dow 4,26% gewonnen, Apple-Aktien hätten mit +3,99% knapp dahinter gelegen.