Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Handelsgeschäft am deutschen Aktienmarkt nahm, bezogen auf das Volumen, nach der feiertagsbedingten Abwesenheit der US-Marktteilnehmer am Dienstag wieder zu, so die Analysten der Helaba.



Dies habe aber nichts an der Tatsache geändert, dass dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) derzeit die Schwungkraft fehle, um neue Impulsbewegungen zu etablieren. Ohnehin stehe die Frage im Raum, mit welchen Argumenten man auf dem erreichten Kursniveau Investoren zu weiteren Aktienkäufen motivieren könnte. Denn noch immer gelte, dass bereits sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt worden seien und die Bewertungsniveaus keineswegs als günstig bezeichnet werden könnten. Nicht zuletzt die seit geraumer Zeit relativ niedrige Volatilität mahne zur Vorsicht, zumal die jüngere Vergangenheit zeige, dass auf derartige Phasen und ausgehend von vergleichbaren Levels durchaus deutliche Ausbrüche nach oben erfolgt seien.



Der DAX sei gestern nicht in der Lage gewesen, nachhaltig von positiven Konjunkturdaten zu profitieren und aus der zuletzt etablierten Konsolidierung auszubrechen. Insofern bestehe weiterhin die Möglichkeit, dass es sich aktuell um eine große Korrektur handle. Der rückläufige ADX (Trendintensitätsindikator) unterstreiche diesen Eindruck. Widerstände seien bei 14.169, 14.279, 14.354 und 14.445 Zählern zu finden. Unterstützungen würden sich bei 14.011, 13937, 13.866 und 13.817 Punkten definieren lassen. (17.02.2021/ac/a/m)

