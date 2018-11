Der Nikkei-225 habe Verluste verzeichnet, vor allem bei Finanztiteln (21.752,15).



E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) habe das um Sondereffekte bereinigte EBIT in den ersten neun Monaten 2018 um 11,0% auf 2,4 Mrd. EUR, den ber. Konzernüberschuss auf 1,2 (1,0) Mrd. EUR steigern können und sei damit "auf Kurs". Obgleich Merck in Q3 den Umsatz um 6,6% auf 3,7 Mrd. EUR steigern und ein um knapp 4% erhöhtes organisches Wachstum habe verzeichnen können, sei der ber. Betriebsgewinn aufgrund negativer Währungseffekte um knapp 6% auf 963 Mio. EUR gefallen.



Wegen niedrigerer Stromgroßhandelspreise habe RWE in Q3 Gewinneinbußen hinnehmen müssen: Das EBITDA sei von 1,7 auf 1,3 Mrd. EUR gesunken, die Jahresprognose sei bestätigt worden. Wirecard rechne 2018 mit größerem Gewinn: Das EBITDA werde auf 550 bis 570 Mio. EUR steigen, habe der kürzlich in den DAX aufgestiegene Zahlungsabwickler angekündigt.



Beim Euro hätten sich gestern die Vorzeichen abgewechselt. Am Ende habe ein Plus in der Tagesbilanz gestanden. Nach der Einigung der EU und Großbritanniens auf einen Brexit-Entwurf habe am Abend das britische Kabinett ebenfalls diesen Vorschlag gebilligt.



Die Ölpreise hätten sich etwas stabilisiert, nachdem die OPEC angekündigt habe, doch über eine Beschränkung der Fördermengen im kommenden Jahr nachzudenken. Der Goldpreis bleibe nach wie vor auf niedrigem Niveau, wenn auch gestern etwas freundlicher. (15.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Sehr volatil ging es am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,5%, MDAX -0,3%, TecDAX -0,6%) zu, so die Analysten der Nord LB.Nach einem schwachen Start seien die Kurse in positives Terrain geklettert, um dann am Nachmittag nach den schwachen Vorgaben der Wall Street wieder ins Minus zu drehen. Merck sei nach starken Zahlen bester DAX-Wert (+4,5%) gewesen.Mehrere Gewinnwarnungen von Zulieferern von Apple (-2,8%) hätten nicht nur den Technologiekonzern, sondern in Folge auch die Wall Street ( Dow Jones -0,81%, S&P-500 -0,75%, Nasdaq -0,90%) ins Minus gedrückt.