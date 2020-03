Merck (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) habe für Q4 einen 12,7% höheren Umsatz (4,38 Mrd. EUR) gemeldet. Das organische Umsatzwachstum habe 4,3% betragen und sei von den Bereichen Healthcare und Life Science getragen worden. Der Jahresüberschuss sei jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 87% auf 318 Mio. EUR gesunken. Der Gewinn pro Aktie sei auf 0,73 EUR gefallen. Das Unternehmen sehe nur begrenzte Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs und erwarte, dass dieser im zweiten Quartal des Jahres abklingen werde.



Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) erwäge die Produktion zu kürzen, nachdem AirAsia X, einer der größten Kunden für Großraumflugzeuge, die Auslieferungen verschoben habe. Auf AirAsia X würden rund 25% der ausstehenden Airbus-Bestellungen für das Modell A33neo fallen.



Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) habe für 2019 einen bereinigten EBIT von 3,23 Mrd. USD gemeldet, was einen Rückgang von 22% gegenüber dem Vorjahr bedeute. Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 1,23 Mrd. EUR. Ein derart schwaches Ergebnis sei jedoch erwartet worden, da das Unternehmen im Laufe des Jahres erhebliche Abschreibungen vorgenommen habe. Die Einnahmen seien leicht auf 44,5 Mrd. EUR gestiegen. Das Unternehmen erwarte für 2020 Einnahmen in Höhe von 42,5 bis 45 Mrd. EUR, habe aber gesagt, dass der Gegenwind in diesem Jahr wahrscheinlich viel größer sein werde als 2019. Das Unternehmen breche heute um über 10% ein.



Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) habe über die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2009 berichtet. Das deutsche Vermietungsunternehmen habe Mieteinnahmen von 2,07 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 1,76 Mrd. EUR (+13% gegenüber dem Vorjahr) erwirtschaftet. Der Gewinn für das Gesamtjahr habe sich auf 1,29 Mrd. EUR belaufen. Das Unternehmen erwarte ein organisches Mietwachstum von 3,5% bis 4% im Jahr 2020, was unter der früheren Prognose von 4% liege. Für 2020 würden Investitionen in Höhe von 1,3 bis 1,6 Mrd. EUR erwartet (1,49 Mrd. EUR im Jahr 2019).



Swiss International Airlines, Tochtergesellschaft der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212), habe mitgeteilt, dass sie die Flüge nach Tokio und Singapur sowie Osaka kürzen werde. Die Fluggesellschaft werde auch den Kurz- und Mittelstreckenflugplan anpassen. Anlass seien Störungen durch das Coronavirus.



Michael Barnier, der Chefunterhändler der EU beim Brexit, werde um 13:00 Uhr eine Pressekonferenz zur ersten Runde der Handelsgespräche zwischen der EU und Großbritannien abhalten.Die Handelsspanne, die wir in unseren früheren DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Analysen definiert haben, leistet gute Arbeit bei der Begrenzung der Bewegungen des Index, so die Experten von XTB. Die deutsche Benchmark habe über die Nacht nahe der oberen Grenze der Spanne (12.200 Punkte) gehandelt, allerdings hätten die Bullen nach der Eröffnung der heutigen europäischen Sitzung aufgegeben. Die DE30 bewege sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unter die Schwelle von 12.045 Punkten, da die Anleger die Ausbreitung des Coronavirus in den USA zur Kenntnis nähmen. Sollte die schlechte Stimmung anhalten, werde die nächste Unterstützung bei 11.900 Punkten zu finden sein.