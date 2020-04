Weil das Neugeschäft seit dem weltweiten Corona-Ausbruch nahezu zum Erliegen gekommen sei, kappe SAP die Prognosen für 2020 und rechne im schlechtesten Fall sogar mit einem leichten Ergebnisrückgang. Im lfd. Jahr rechne SAP nur noch mit währungsber. Erlösen zwischen 27,8 und 28,5 (bisher: 29,2 bis 29,7; Vorjahr: 27,6) Mrd. EUR. Das Betriebsergebnis solle zwischen 8,1 und 8,7 (bisher: 8,9 und 9,3; Vorjahr: 8,2) Mrd. EUR liegen. In den ersten drei Monaten habe SAP nach vorläufigen Zahlen ein Umsatzplus von 5% auf 6,52 Mrd. EUR erzielt, was auf die noch solide Geschäftstätigkeit in den ersten beiden Monaten zurückzuführen gewesen sei. Das Betriebsergebnis sei um 1% auf 1,48 Mrd. EUR gefallen, die Marge sei um 1,3% auf 22,6% zurückgegangen.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) sehe deutliche Zeichen für eine Erholung des China-Geschäfts. Alle Händler der Marke VW und 95% der Skoda- und Audi-Autohäuser in China hätten wieder geöffnet. Die Zahl der Kunden in den Autohäusern habe am letzten Wochenende im März ein mit dem Vorjahr vergleichbares Niveau erreicht, habe es geheißen.



Der Verpackungshersteller Gerresheimer habe trotz der Corona-Krise seine Jahresziele bestätigt. Demnach peile der Konzern ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an und eine bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) von rund 21%. Im ersten Quartal habe die Firma bei einem Umsatz von 304 (309) Mio. EUR ein EBITDA von 51 (54) Mio. EUR erzielt.



Der Euro habe sich trotz anfänglicher Gewinne zum Handelsende nur wenig verändert.



Die Debatte über Förderkürzungen der OPEC+-Staaten habe für Volatilität bei den Ölpreisen gesorgt. Die Einigung am Montag habe kaum für Entspannung gesorgt. Gold habe sich auf hohem Niveau etwas verbessert präsentiert. (14.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Billiges Zentralbankgeld hat die Anleger an den deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,24%, MDAX +1,82%, TecDAX +1,59%) gezogen, so die Analysten der Nord LB.Die Bekanntgabe eines riesigen Kreditprogramms der FED am Nachmittag habe für eine positive Stimmung gesorgt. SAP seien trotz Prognosesenkung gesucht gewesen und hätten 4,76% zugelegt. An der Spitze hätten sich einmal mehr MTU (+7,16%) gefunden.Das riesige Kreditprogramm der FED habe am Donnerstag auch an der Wall Street seine Wirkung nicht verfehlt. Die Indices hätten angezogen. Am Ostermontag habe die Wall Street schwächer tendiert. Die Neuigkeiten von der US-Notenbank seien am Freitag vor allem Banktiteln zugutegekommen, die deutlich angezogen hätten: J.P. Morgan +8,97%, Citigroup +7,12%. Nikkei 225 notiere aktuell 2,76% fester bei 19.570 Punkten.