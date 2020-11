Bayer halte trotz eines saisonal bedingten schwierigen Q3 an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Bei einem Umsatz von 8,506 Mrd. EUR (währungsbereinigt -5,1%) sei das bereinigte EBITDA in Q3 um 21,4% auf 1,795 Mrd. EUR zurückgegangen. Unter dem Strich habe wegen milliardenschwerer Abschreibungen im Agrargeschäft ein Verlust von 2,744 Mrd. EUR gestanden, nach einem Gewinn von 1,036 Mrd. EUR vor Jahresfrist. Für das Gesamtjahr rechne der Konzern mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg auf 43 bis 44 Mrd. EUR (bis zu +1%) und einem bereinigten Betriebsgewinn von 12,1 (Vorjahr: 11,5) Mrd. EUR.



HelloFresh habe in Q3 stark von der Corona-Krise profitiert und den Umsatz um 120,2% auf rund 970 Mio. EUR gesteigert. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) sei um rund 12% auf 114,7 Mio. EUR gestiegen. HelloFresh habe die erst Mitte Oktober angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.



Der Umsatz beim Modekonzern HUGO BOSS sei in Q3 auf 533 (720) Mio. EUR zurückgegangen. Dank einer Erholung des chinesischen Marktes und einem weiter steigenden Online-Geschäft hätten jedoch wieder schwarze Zahlen geschrieben werden können. Das operative Ergebnis (EBIT) habe bei 15 (Vorjahr: 83) Mio. EUR gelegen. Eine Gesamtjahres-Prognose habe der Vorstand weiterhin nicht gewagt.



Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN DE000KC01000 / WKN KC0100) habe in Q3 ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten am oberen Ende der bereits angehobenen Prognosespanne von 40 (Q3 2019: 26) Mio. EUR erzielt. Das Konzernergebnis habe sich auf -5 (-23) Mio. EUR verbessert. Neben positiven Preiseffekten seien die im Rahmen des Transformationsprogramms Surtsey forcierten Digitalisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen maßgeblich für die positive Entwicklung gewesen. Im Gesamtjahr erwarte CEO Rühl weiter ein operatives Ergebnis zwischen 75 und 95 Mio. EUR.



Pfeiffer Vacuum habe in den ersten neun Monaten einen Umsatzrückgang um 2,9% auf 453,9 Mio. EUR hinnehmen müssen. Dabei sei das op. Ergebnis (EBIT) um 27% auf 35,7 Mio. EUR gesunken. Wegen der nicht quantifizierbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie habe der Vorstand keine Prognose für 2020 abgegeben.



Mit steigender Risikobereitschaft sei der USD weniger gesucht worden, was dem Euro zu Kursgewinnen verholfen habe.



Der schwächere USD und die Hoffnungen, die OPEC+-Staaten könnten die für nächstes Jahr geplanten Produktionserhöhungen verschieben, hätten am Ölmarkt für steigende Preise gesorgt. Mit Unterstützung einer schwächeren US-Währung habe der Goldpreis die runde Marke von 1.900 USD überwinden können. (04.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag hielt am deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,55%, MDAX +1,89%, TecDAX +1,85%) die Kurserholung des Vortages an, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten offensichtlich darauf gesetzt, dass die US-Präsidentschaftswahl einen klaren Sieger hervorbringe.Aktien aus dem Luftfahrtsektor seien ungeachtet immer neuer Restriktionen wegen der Corona-Pandemie die Gewinner des Tages gewesen: MTU seien an der DAX-Spitze um 5,49% gestiegen, Airbus hätten 5,07% gewonnen, Lufthansa seien um 5,57% geklettert und Fraport hätten sich um 5,28% verbessert.Die US-Börsen ( Dow Jones +2,06%, S&P-500 +1,78%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,85%) hätten auch am Wahltag ihre Erholung fortgesetzt und damit der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass es zu einem klaren Wahlergebnis kommen könnte. Nikkei-225 habe 1,72% auf 23.695 Punkte zugelegt.