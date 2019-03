Bei RWE sei 2018 der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 2,1 Mrd. auf 1,5 Mrd. gesunken. Die Angaben würden sich auf die Kennziffer "RWE Stand alone" beziehen (das seien die Kerngeschäftsfelder Braunkohle & Kernenergie, Europäische Stromerzeugung und Energiehandel sowie die Dividende von innogy). Als Gründe habe der Energiekonzern niedrigere Strom-Großhandels-Preise genannt.



LANXESS gebe für 2018 eine Umsatzsteigerung von 10,2% auf EUR 7,2 Mrd. und einen ber. Betriebsgewinn (EBITDA) von +9,8% auf etwas über eine Milliarde Euro bekannt. Die Anleger erwarte ein Dividenden-Plus von 12,5%, doch der Spezialchemiekonzern mache wegen Konjunkturabschwächung für 2019 weniger Hoffnung.



K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) habe 2018 den Umsatz um +11% auf EUR 4 Mrd. und den Betriebsgewinn (EBITDA) um +5% auf EUR 606 Mio. gesteigert. Der Salz- und Düngemittelhersteller habe von höheren Absatzmengen sowie gestiegenen Marktpreisen profitiert, anhaltende Trockenheit habe jedoch die Produktion schwierig gemacht.



GEA habe 2018 den Umsatz um 5% steigern können, aber das op. Ergebnis (EBITDA) sei um 8% auf EUR 518 Mio. gesunken.



Wie das Parlament sei das Britische Pfund gestern Achterbahn gefahren und habe am Nachmittag bei USD 1,3233 (-0,8% tiefer) notiert. Auch der Eurokurs habe etwas nachgegeben, habe sich aber noch knapp über der USD 1,13er Marke behauptet, wenngleich die EZB den Referenzkurs darunter angesetzt habe.



Die Ölpreise seien moderat angestiegen. Der Goldpreis habe leicht verloren und liege wieder unter USD 1.300. (15.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,13%, MDAX +0,67%, TecDAX -0,03%) ließ das Brexit-Theater nicht unberührt, am Vormittag klar über 11.600 (+0,5%), zum Schluss dann doch nur ein mageres Plus, so die Analysten der Nord LB.Zwischenzeitlich seien Lufthansa um 4% abgestürzt und RWE hätten 3% verloren, am Ende hätten sich die Wogen geglättet. Im MDAX sei GEA um +8% gestiegen.Die Wall Street ( Dow Jones +0,03%, S&P-500 -0,09%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,19%) habe ein uneinheitliches Bild ohne Highlights gezeigt, weil die veröffentlichten Konjunkturzahlen nicht berauschend gewesen seien. Für Facebook (-2,4%) und Johnson & Johnson (-1%) sei es bergab gegangen, für General Electric (+3%) bergauf. Nikkei-225 habe zugelegt und bei 21.450,85 Punkten geschlossen.Trotz Umsatzsteigerung von 6% auf EUR 35,8 Mrd. habe Lufthansa für 2018 mit EUR 2,16 Mrd. einen um 8% niedrigeren ber. op. Gewinn gemeldet. Als Gründe würden hohe Treibstoffkosten, außergewöhnlich viele Flugausfälle und der Ausbau der Billigflug-Tochter Eurowings genannt.