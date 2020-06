Der Nikkei-225 notiere vor dem Wochenende leichter bei 22.246 (-1,01%).



Die Lufthansa habe einen deutlich höheren Personalüberhang als bisher bekannt. Wie die Airline mitgeteilt habe, habe sie 22.000 Vollzeitstellen zu viel. Bisher sei offiziell von deutlich mehr als 10.000 Stellen die Rede gewesen. Das Unternehmen wolle deshalb mit den Gewerkschaften bis zur a.o. HV Vereinbarungen über Teilzeitlösungen und andere Wege der Personalkostensenkung erzielen. Das sei notwendig für eine Zustimmung der Aktionäre zum 9 Mrd. EUR schweren staatlichen Rettungspaket, habe Vorstandschef Spohr gesagt. Auch die Flugbegleitergewerkschaft UFO habe erklärt, sie wolle "alles versuchen, um eine Lösung bis zur a.o. HV zu erreichen".



Der niederl. Essenslieferant Just Eat Takeaway (ISIN NL0012015705 / WKN A2ASAC) wolle zum größten Lebensmittellieferunternehmen außerhalb Chinas aufsteigen und dafür den US-Rivalen Grubhub für 7,3 Mrd. USD übernehmen. Geplant sei die Übernahme per Aktientausch. Vorausgesetzt der Zustimmung der Aktionäre und Behörden erwarte Just Eat Takeaway den Deal in Q1/2021 abzuschließen.



Der Euro habe Verluste im frühen Handel zunächst ausgleichen können, sei aber später wieder unter Druck geraten. Angesichts der unsicheren Situation an den Börsen sei der USD gefragt gewesen.



Die düsteren Konjunkturprognosen der US-Notenbank hätten die Ölpreise unter Druck gebracht. Der Goldpreis habe von den negativen Konjunkturprognosen der FED wider Erwarten nicht profitieren können und leicht nachgegeben. (12.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger, die nicht den Feiertag Fronleichnam begingen, haben sich verstärkt für den Rückzug entschieden und den deutschen Aktienmarkt ( DAX -4,47%, MDAX -3,33%, TecDAX -2,38%) tief ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB.Dass die FED Maß halte und ihre expansive Geldpolitik nicht noch weiter ausweite, habe den Anlegern offensichtlich gar nicht geschmeckt. Die Lufthansa-Aktie sei den zweiten Tag in Folge im Sturzflug gewesen und habe den Handel mit -9,09% als Letzter im DAX beendet.Die Prognosen der Notenbank zur US-Konjunktur und die Angst vor einem erneuten Aufflammen der Corona-Pandemie habe die Anleger in Scharen aus US-Aktien ( Dow Jones -6,90%, S&P-500 -5,89%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -5,27%) getrieben. Morgan hätten 8,34% verloren, Citigroup seien sogar um 13,37% eingebrochen. Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle habe Anleger zudem massenweise aus Touristikwerten getrieben.