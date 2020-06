Die Deutsche Bank rechne im laufenden Quartal nach den Worten von Finanzchef von Moltke mit einem deutlichen Anstieg der Risikovorsorge. Für drohende Kreditausfälle werde das Institut wohl 800 Mio. EUR zurückstellen müssen, so der CFO. Als Grund habe von Moltke die Corona-Pandemie genannt, die zahlreiche Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht habe. Schon in Q1 habe die Bank ihre Risikovorsorge auf gut 500 Mio. EUR erhöht.



Der Baumarkt-Konzern HORNBACH Holding sei vielversprechend in das neue Jahr gestartet und habe dabei den Umsatz in Q1 (01.03. bis 31.05.) um 17,8% auf 1,577 Mrd. EUR gesteigert. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis (adjusted EBIT) sei im Konzern um rund 78% auf ca. 173 Mio. EUR gesprungen. Grund für die Ergebnisverbesserung sei im Wesentlichen das starke Umsatzwachstum in den 160 Bau- und Gartenmärkten des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG, habe das Unternehmen mitgeteilt. Der Vorstand halte es aus heutiger Sicht weiterhin für wahrscheinlich, dass die Konzernumsätze im gesamten GJ 2020/21 mit 4,7 Mrd. EUR in etwa stabil bleiben würden, das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) solle dabei leicht unter dem Vorjahreswert (227,0 Mio. Euro) liegen.



Die spanische Inditex habe in Q1 (01.02. bis 30.04.) aufgrund der Corona-Pandemie einen Nettoverlust von 409 Mio. EUR erlitten. Der Umsatz sei auf 3,3 (5,9) Mrd. EUR eingebrochen. Erst ab Anfang Juni habe sich der rapide Umsatzrückgang verlangsamt. Die Online-Verkäufe seien dagegen stark gestiegen (April +95%). Der Konzern wolle in den nächsten drei Jahren 900 Mio. EUR pro Jahr investieren. Dabei solle sich das Augenmerk auf große Filialen und das Online-Geschäft richten, während kleinere Geschäfte in den Jahren 2020 und 2021 geschlossen werden sollten.



Vor der FED-Sitzung habe sich der USD allgemein schwächer präsentiert. Im Gegenzug sei es für den Euro bergaufgegangen.



Die Ölpreise hätten am Berichtstag unter dem Anstieg der US-Rohöllagerbestände gelitten. Der Goldpreis habe nur wenig verändert tendiert. (11.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse durch die FED, diesmal mit Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt, gab es am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,70%, MDAX -0,49%, TecDAX -0,24%) bei ruhigem Handel leichte Verluste, so die Analysten der Nord LB.Eine Verkaufsempfehlung eines Analystenteams habe bei der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) für einen Sinkflug gesorgt, der erst 5,74% tiefer am DAX-Schluss geendet habe.Die Indices an der Wall Street ( Dow Jones -1,04%, S&P-500 -0,53%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,67%) hätten uneinheitlich tendiert, wobei Technologiewerte erneut gesucht gewesen seien. Die US-Notenbank habe signalisiert, die Zinsen auch in den kommenden Jahren um die Null-Linie zu belassen. Aufgrund der Corona-Krise sehe die FED erhebliche konjunkturelle Risiken und rechne in diesem Jahr mit einem Minus bei der Wirtschaftsleistung von 6,5%. Nikkei-225 notiere aktuell deutlich schwächer bei 22.620 Punkten (-2,18%).