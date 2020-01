Die IT-Leasingfirma GRENKE sei auch 2019 gewachsen und hat die eigene Jahresprognose in allen Bereichen erfüllt: Das Leasing-Neugeschäft habe um 18,2% auf 2,85 Mrd. EUR zugelegt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Die operative Marge (Deckungsbeitrag DB 2) sei 2019 auf 17,0% von 17,5% im Vorjahr geschrumpft.



Jenseits der Beschattungsaffären gebe es auch noch Geschäftliches von der Credit Suisse zu berichten. Am Montag starte das bereits im Dezember 2019 angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Bis spätestens Ende 2020 wolle die Schweizer Großbank eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Mrd. CHF zurückkaufen. Bereits 2019 habe das Institut eigene Titel im Volumen von rund 1 Mrd. CHF zurückgekauft.



Übernahme gescheitert - CEO und Verwaltungsratspräsident würden aufgeben. Die missglückte Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC habe beim Schweizer Mobilfunkunternehmen Sunrise gravierende Folgen. Konzernchef Swantee trete mit sofortiger Wirkung zurück, Verwaltungsratspräsident Kurer folge auf der Generalversammlung, habe Sunrise mitgeteilt. Sunrise habe 2019 versucht, die Liberty-Tochter UPC zu übernehmen, sei aber am Widerstand des eigenen Aktionärs Freenet gescheitert.



Die Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und Iran hätten den Dollar zur gefragten Währung gemacht. Der Euro sei vor diesem Hintergrund etwas unter Druck geraten.



Die Ölpreise hätten deutlich von der neuen Gemengelage in Nahost profitiert. Die nach einem US-Luftangriff verschärfte Rhetorik des Iran erhöhe die Sorge vor Lieferausfällen.



Die US-Attacke auf einen iranischen Kommandeur und die Ankündigung von Vergeltung seitens des Iran sei ein Krisenszenario. Wie meist in solchen Fällen könne Gold besonders hell glänzen. Das schon seit Weihnachten gefragte gelbe Metall habe so noch einmal einen zusätzlichen Schub bekommen und behalte den Höchstkurs des vergangenen Jahres fest im Blick. (06.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Eskalation im Nahen Osten hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,25%, MDAX -0,55%, TecDAX -0,91%) vor dem Wochenende belastet und den guten Jahresauftakt mehr als egalisiert, so die Analysten der Nord LB.Die Verluste seien quer durch alle Branchen gegangen. Lufthansa seien am DAX-Ende um 6,53% abgestürzt. Höhere Ölpreise durch den Konflikt im Nahen Osten hätten für Angst vor sinkenden Gewinnen gesorgt. Auch Fraport seien in den Abwärtsstrudel hineingezogen worden und hätten um 3,76% nachgegeben.Auch den US-Börsen ( Dow Jones -0,81%, S&P 500 -0,71%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,79%) habe die Eskalation im Konflikt USA/Iran zugesetzt. Allerdings hätten deutliche Kursverluste zu Beginn des Handels im weiteren Verlauf eingedämmt werden können. Rüstungswerte hätten zum Teil deutlich angezogen, während Airlines der merklich höhere Ölpreis zu schaffen gemacht habe. Tesla seien nach den jüngsten positiven Auslieferungszahlen weiter auf dem Vormarsch (+2,96%) gewesen. Nikkei starte nach den vielen vorangegangenen Feiertagen schwach ins neue Jahr: 23.205 Punkte (-1,91%).Im zweiten Versuch habe es geklappt: Die Commerzbank könne ihre Online-Tochter comdirect nun doch komplett übernehmen. Die Commerzbank habe vom Hedgefonds Petrus Advisers dessen Anteil übernommen und komme nun auf über 90% der Anteile.