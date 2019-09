Der Medizintechnik-Konzern Fresenius trenne sich nicht von seiner Sparte Transfusionsmedizin (TCT). Zwar habe das Unternehmen im Februar angekündigt, die TCT-Geschäfte von Fresenius Kabi in einer eigenen Einheit zu bündeln und ergebnisoffen verschiedene Optionen zu prüfen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Ergebnis dieser Sondierung sei aber, dass TCT Teil von Fresenius Kabi bleibe und die Einheit auch künftig durch Investitionen weiterentwickelt werde. TCT wachse profitabel, der Markt und seine Perspektiven blieben attraktiv.



H&M (ISIN SE0000106270 / WKN 872318) habe mit seiner Sommermode den Zahn der Zeit getroffen und so in Q3 einen unerwartet deutlichen Umsatzanstieg verbucht. Im Zeitraum Juni bis August seien die Erlöse um 12% auf 62,6 Mrd. Kronen (5,9 Mrd. EUR) gestiegen. Analysten hätten mit einem Umsatz in Höhe von 61,9 Mrd. Kronen gerechnet.



Der Drohnenangriff habe am Devisenmarkt zu einer stärkeren Nachfrage nach Währungen von Ölstaaten außerhalb der OPEC, wie z.B. dem CAD, geführt. Währungen der Länder, die stark von Rohölimporten abhängig seien, wie z.B. Türkische Lira, hätten zu den Verlierern gezählt. Der Euro habe gestern leicht nachgegeben.



Der Drohnenangriff auf die größte Erdölraffinerie in Saudi-Arabien vom Wochenende betreffe eine Tagesproduktion von etwa 5,7 Mio. Barrel, rund 5% des weltweiten Angebots an Erdöl. Der Wegfall sei einer der größten abrupten Ausfälle aller Zeiten. Entsprechend hoch seien anfänglich die Ausschläge nach oben bei den Ölpreisen ausgefallen. Doch dürfte Saudi-Arabien vorerst auf seine zahlreichen und auch gut gefüllten Lagerstätten zurückgreifen. Erst bei einem längeren Ausfall sei mit einer Drosselung der Exporte zu rechnen. Spannend würden somit die geopolitischen Konsequenzen für den Persischen Golf bleiben, die für die weitere Ölpreisentwicklung entscheidend sein dürften.



Die neue Unsicherheit habe auch den Goldpreis bewegt, der sich als Antikrisenwährung wieder über der 1.500 USD-Marke festgesetzt habe. (17.09.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet startete der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,71%, MDAX -1,07%, TecDAX +0,08%) schwächer in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten sich verunsichert durch den jüngsten Drohnenangriff in Saudi-Arabien und weitere Konsequenzen gezeigt. Den in der Folge stark gestiegenen Ölpreis habe vor allem Lufthansa zu spüren bekommen. Mit einem Minus von 2,81% sei die Kranich-Airline auf den letzten Platz im DAX gesunken.Unsicherheit sei auch am amerikanischen Aktienmarkt ( Dow Jones -0,5%, S&P 500 -0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,3%) das beherrschende Thema gewesen und habe die Indices somit nach mehreren Tagen erstmalig wieder im Minus schließen lassen. Nikkei 225 tendiere freundlicher, aktuell: 22.003,92 Punkte; besonders gefragt seien Aktien von Gas- und Ölgesellschaften.