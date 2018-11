Die österreichische Erste Group Bank (ISIN AT0000652011 / WKN 909943) habe in Q3 einen operativen Gewinn (EBIT) von EUR 696,3 Mio. (Vj. 634,1) erwirtschaftet und die Analysten-Erwartungen übertroffen. Unterstützend hätten das kräftige Wirtschaftswachstum in Osteuropa und die anhaltend niedrigen Risikokosten gewirkt.



Produktionsengpässe würden Apple das Weihnachtsgeschäft zu verhageln drohen: Die Ankündigung, das Ergebnis des ersten Geschäftsquartals könnte unter den Markterwartungen liegen, komme einer Gewinnwarnung gleich.



Gewinnsprung bei Alibaba in Q2: Erlös-Steigerungen von 54,5% auf umgerechnet EUR 10,8 Mrd. hätten dem chinesischen Online-Einzelhändler EUR 2,53 Mrd. Gewinn (+13%) beschert.



Nachdem die USA einen unerwartet starken Beschäftigungsaufbau gemeldet hätten, stehe die FED hinsichtlich eines weiteren Zinsschrittes im Dezember unter Zugzwang. Dieses geldpolitische Umfeld stütze kurzfristig den US-Dollar. Auch der Euro sei zunächst durch die Lösungsaussichten beim Zollkonflikt beflügelt worden, sei dann aber mit USD 1,1385 aus dem Handel gegangen. Der EZB-Referenzkurs sei auf USD 1,1417 festgelegt worden, was angesichts des stärker werdenden US-Dollars nicht zu halten gewesen sei.



Der weltgrößte börsennotierte Ölkonzern Exxon habe sein Ergebnis in Q3 um 57% auf USD 6,2 Mrd. gesteigert. Auch der zweite Ölriese Chevron habe seinen Gewinn in Q3 auf USD 4 Mrd. mehr als verdoppelt. Auf die Ölpreise habe dies genauso wenig Auswirkungen wie die Ankündigung der USA gehabt, bestimmte asiatische Staaten, die iranisches Erdöl importieren würden, zu Beginn der laufenden Woche von US-Sanktionen gegen den Iran auszunehmen. Brent USD 72,46 (-0,5%), WTI habe USD 63,07 (-0,56%) gekostet. Der Goldpreis habe sich wenig verbilligt und sich über USD 1.230 halten können. (05.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,44%, MDAX +0,56%, TecDAX -0,07%) ging rasant in den Wochenendspurt, bis Freitagmittag stieg der DAX um über 1,5% an, konnte zum Börsenschluss die Gewinne nur teilweise halten, so die Analysten der Nord LB.Kursgewinne habe es für die Automobilbranche aufgrund steigender Absatzzahlen gegeben. BMW Daimler , VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und Continental hätten zwischen 1 und 2% gewonnen, DAX-Spitzenreiter sei Lufthansa mit +3,6% gewesen, Schlusslicht Wirecard mit -6,5%.An der Wall Street ( Dow Jones -0,34%, S&P-500 -0,63%, Nasdaq -1,47%) hätten Anleger - obwohl Hoffnung auf eine Beilegung des Handelskonfliktes mit China aufgekeimt sei - weniger in den US-Aktienmarkt investiert. Beim Nasdaq sei es wegen der Apple -Schwäche (fast -7%) deutlich bergab gegangen. Nikkei-225 notiere bei 21.898,99 (-1,55%).