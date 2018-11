Der überwiegend für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer GEA sei für das kommende Jahr weniger zuversichtlich gestimmt. Die sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Kombination mit weiter steigenden Material- und Personalkosten dürften sich belastend auf die Entwicklung der Geschäfte auswirken, habe GEA mitgeteilt. Zudem habe GEA seinen Ausblick für die operative Cash-FlowTreiber-Marge im laufenden Jahr gesenkt. Das Unternehmen rechne nur noch mit einer Marge von 6,5 bis 7,0% statt "etwa 8,5%".



Nissan (ISIN JP3672400003 / WKN 853686) habe sich von dem unter Kriminalverdacht stehenden und festgenommenen Verwaltungsratsvorsitzenden Ghosn getrennt, wolle aber an der Fusion mit Renault festhalten.



ABB stehe vor mehreren Großaufträgen aus China für seine Stromnetz-Sparte. Die Firma habe dazu Absichtserklärungen mit einigen chinesischen Firmen - darunter State Grid Corp. of China und China Southern Power Grid, unterzeichnet, habe ABB erklärt. Die Aufträge sollten ein Gesamtvolumen von 1,9 Mrd. USD haben.



Der Euro habe die Marke von 1,14 USD nicht halten können. Enttäuschende Konjunkturdaten, wie z.B. die überraschend stark eingetrübte Stimmung in den Unternehmen der Eurozone, hätten die Gemeinschaftswährung auf 1,1340 USD gedrückt.



Das hohe Angebot auf dem Ölmarkt und die Sorge vor einer abflauenden Weltwirtschaft hätten die Ölpreise zum Wochenende auf einem Jahrestief ankommen lassen. Der Druck auf die OPEC wachse somit immer mehr, die Fördermengen zu kürzen. Auch zum Wochenausklang habe in die Notierungen des glänzenden Edelmetalls kein Schwung kommen wollen. Der Goldpreis habe zwar stärker als am Vortag geschwankt, sei aber dennoch ohne große Veränderung geblieben. (26.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,5%, MDAX +0,5%, TecDAX +1,3%) konnten Anleger zum Wochenausklang eine Schaukelbörse beobachten, die sich mit einem leichten Plus in das Wochenende verabschiedete, so die Analysten der Nord LB.Fallende Ölpreise und damit die Aussicht auf sinkende Kerosinkosten hätten Lufthansa (+2,85%) an die DAX-Spitze abheben lassen. GEA (knapp -10%) habe im MDAX dagegen immer noch unter dem entzogenen Vertrauen der Anleger gelitten, die die Herausforderungen im kommenden Jahr für das Unternehmen als sehr groß einschätzen würden.Die US-Börsen ( Dow Jones -0,7%, S&P-500 -0,7%, Nasdaq -0,5%) seien mit schwächeren Notierungen aus der Woche gegangen. Ein fallender Ölpreis habe für die eingetrübte Stimmung gesorgt, die besonders Energiefirmen unter Druck gebracht habe. Nikkei-225 notiere freundlicher bei 21.812,00 Punkten.