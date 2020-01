Daimler 2019 mit Absatzplus: Daimler habe im vergangenen Jahr 2,34 Mio. Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz (+1,3%) abgesetzt. Vor allem bei SUV‘s und in China habe es Zuwächse gegeben.



Evotec und Bayer hätten ihre Partnerschaft im Bereich Frauengesundheit erweitert. Die neue Multi-Target-Allianz sei zunächst auf fünf Jahre angelegt, habe Evotec mitgeteilt. Evotec erhalte eine Vorabzahlung von 6,5 Mio. EUR sowie 10 Mio. EUR an Forschungszahlungen über fünf Jahre. Zudem könne Evotec potenziell präklinische, klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von insgesamt mehr als 330 Mio. EUR sowie potenzielle Beteiligungen an den Nettoumsätzen bis zum niedrigen zweistelligen Prozentbereich erzielen, habe es weiter geheißen.



Marks & Spencer habe im Weihnachtsgeschäft ein leichtes Umsatzplus verbucht. Die brit. Warenhauskette habe die Erlöse auf vergleichbarer Basis in den 13 Wochen bis zum 28.12. um 0,2% gesteigert. Fortschritte habe es im Lebensmittelbereich gegeben, während die Umsätze im Bereich Mode u. Haushaltsartikel weiter rückläufig gewesen seien. Der Umbau des Unternehmens zeige Erfolge, habe es geheißen.



Sika sei 2019 v.a. durch Übernahmen stark gewachsen. Die Erlöse hätten sich um 14,4% (org. Wachstum: 3,3%) auf 8,11 Mrd. CHF verbessert, was einen neuen Rekordwert dargestellt habe. Beim Betriebsergebnis und beim Gewinn rechne der Bauchemiekonzern ebenfalls mit Rekordwerten, habe CEO Schuler gesagt.



Wenig los am Devisenmarkt: Der Euro habe sich nach den Verlusten der vergangenen Tage widerstandsfähig präsentiert.



Der starke Preiseinbruch vom Vortag als Folge der Entspannung in Nahost sei gestoppt worden. Die Ölpreise hätten sich kaum verändert. Die Krise in Nahost köchele nur auf kleiner Flamme weiter. Das Krisenmetall Gold verliere damit an Glanz. (10.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dass die Kriegsgefahr am Golf wohl erst einmal gebannt sein dürfte, sorgte am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,31%, MDAX +0,62%, TecDAX +1,68%) für gute Laune, so die Analysten der Nord LB.Das Rekordhoch beim DAX komme in greifbare Nähe. Die Entspannung im Iran-Konflikt habe für sinkende Ölpreise gesorgt, was man sofort am Kurs der Lufthansa ablesen könne: +3,99% hätten den Spitzenplatz im DAX bedeutet. Evotec seien nach Bekanntgabe einer neuen Allianz mit Bayer um 3,30% gestiegen.Neue Rekorde an der Wall Street ( Dow Jones +0,74%, S&P 500 +0,67%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,81%). Die Entspannungssignale im Iran-Konflikt hätten die Anleger wieder verstärkt bei Dividendentiteln zugreifen lassen. Apple hätten sich um 2,12% auf ein neues Rekordhoch verbessert und seien damit auch bester Wert im Dow gewesen. Walgreens Boots Alliance hätten den Abwärtstrend fortgesetzt: Mit -2,06% Schlusslicht. Nikkei habe zum Wochenausklang bei 23.851 Punkten (+0,47%) notiert.