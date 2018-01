Der Nikkei-225 habe ein leichtes Minus. (23.614,94) verzeichnet.



Die Software AG habe das Jahr 2017 mit neuen Rekorden abgeschlossen. Die Erlöse seien auf 879 (871,8) Mio. EUR geklettert, der Betriebsgewinn (EBITA) sei um 3% auf 279,5 Mio. EUR gestiegen.



Der franz. Elektronik-Chipkonzern STMicroelectronics habe bei einem um 32,65% erhöhten Umsatz von 2,466 Mrd. USD den Betriebsgewinn im vierten Quartal auf 408 Mio. USD steigern können.



Die starke Nachfrage bei Baumaschinen habe bei Caterpillar für einen Anstieg der Erlöse im vierten Quartal um 35% auf 12,9 Mrd. USD gesorgt. Dennoch habe das US-Unternehmen es nicht geschafft, in die schwarzen Zahlen zu kommen. U.a. wegen der US-Steuerreform habe Caterpillar einen Verlust von 1,3 Mrd. USD erlitten.



Nachdem der Euro vor der Zinsentscheidung der EZB etwas leichter tendiert habe, habe er während der EZB-Pressekonferenz angezogen. EZB-Präsident Draghi habe im Hinblick auf die jüngsten Währungsschwankungen von einer Quelle der Unsicherheit gesprochen. Da er sich aber gleichzeitig zuversichtlich im Hinblick auf die Konjunktur der Euro-Zone geäußert habe, habe der Euro deutlich angezogen und zeitweilig die Marke von 1,25 USD überschritten. Nachdem sich jedoch US-Präsident Trump für einen starken USD ausgesprochen habe, sei der Euro deutlich unter 1,24 USD gefallen.



Ein fortgesetzt schwacher US-Dollar und die jüngsten US-Öl-Lagerdaten hätten bei den Ölpreisen zunächst für weitere Unterstützung gesorgt. Der Goldpreis habe sich gestern schwächer gezeigt. (26.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,9%, MDAX -1,1%, TecDAX -0,9%) wurde neben einem starken Euro von Gewinnmitnahmen ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB. Linde (+2,79%) habe an der DAX-Spitze von den guten Ergebnissen des US-Fusionspartners Praxair profitiert. Die Deutsche Post (-2,88%) habe am unteren Ende des DAX unter den andauernden Tarifverhandlungen und den damit verbundenen Unsicherheiten gelitten.Der US-Aktienmarkt ( Dow Jones +0,5%, S&P-500 +0,01%, Nasdaq -0,1%) habe nach Äußerungen von US-Präsident Trump zum US-Dollarkurs einen Teil seiner zuvor im Tagesverlauf erzielten Gewinne abgegeben. Biogen (+2,1%) sei nach besser als erwarteten Umsatzzahlen gefragt gewesen. Ford (-4%) habe unter geringer als erwarteten Zahlen gelitten.