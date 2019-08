Linde habe nach guten Zweitquartalszahlen die Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Bei einem währungsbereinigten Umsatz von 7,2 Mrd. USD habe der Gase-Spezialist einen um 12% erhöhten Gewinn je Aktie erzielt. Vor diesem Hintergrund rechne der Konzern nun mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie um 12%bis 16% auf 6,95 bis 7,18 USD.



Der Finanzinvestor KKR habe bei der geplanten Partnerschaft mit Axel Springer ein wichtiges Etappenziel erreicht. Mehr als 20% der Springer-Aktionäre hätten das Übernahmeangebot fristgerecht angenommen. Damit habe KKR die Mindestannahmeschwelle erreicht.



Der Federn-Spezialist Stabilus habe in Q3 des lfd. GJ unter der anhaltenden Schwäche des Automobilmarktes gelitten. Das Industriegeschäft hingegen sei stabil gewesen. Der Umsatz habe auf 241,6 (250,2) Mio. EUR nachgegeben, das bereinigte EBIT sei auf 37,1 (39,5) Mio. EUR zurückgegangen. Das Unternehmen nehme aufgrund des negativen Marktumfeldes in der Autoindustrie die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr leicht auf 950 bis 960 (bisher: rund 960) Mio. EUR zurück. Die EBIT-Marge solle unverändert bei ca. 15% (akt. 15,4%) liegen.



Der Handelskonflikt sorge für Unruhe an den Devisenmärkten. Die chinesische Währung habe abgewertet. Der Euro profitiere ebenso wie der Franken und der Yen.



Die Ölpreise hätten nach der Abwertung der chinesischen Währung, die als weitere Eskalation im Handelskonflikt gesehen werden müsse, nachgegeben. Gold sei aufgrund der Unsicherheit an den Märkten auf Höhenflug gewesen: Zuletzt sei die Feinunze so teuer gewesen wie seit Mai 2013 nicht mehr. (06.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt ging zum Wochenstart in eine neue Runde, so die Analysten der Nord LB.China habe die jüngsten Zollankündigungen durch Trump mit einer Abwertung der eigenen Währung gekontert. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,80%, MDAX -2,29%, TecDAX -2,87%) hätten entsprechend negativ reagiert. Linde hätten nach einem überraschend positiven Q2 und einer Erhöhung der Jahresziele an der DAX-Spitze 2,54% gewonnen.Der Handelskonflikt habe auch die US-Aktienmärkte ( Dow Jones -2,90%, S&P-500 -2,99%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -3,47%) fest im Griff. Neben der Währungsabwertung habe auch die Ankündigung Chinas belastet, keine Agrargüter mehr aus den USA zu importieren. Technologiewerte hätten im Fokus gestanden; ein sich verschärfender Handelskonflikt würde die Branche besonders belasten. Apple hätten 5,23% nachgegeben, Intel hätten 3,51% eingebüßt. Nikkei 225 notiere aktuell schwächer bei 20.567Punkten (-0,74%).