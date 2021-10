Auch die hohen Rohstoffpreise - Rohöl notiere weiter in der Nähe des zuletzt markierten Verlaufshochs und der Trend zeige tendenziell nach oben, würden das Sentiment belasten. Gleiches sei auf die 10-jährigen Bundrenditen zutreffend. Unter den Einzelwerten hätten die Papiere von Beiersdorf im Blick gestanden, da diese für die Deutsche Wohnen mit Wirkung zum Freitag in den DAX aufrücken würden. Heute werde die Quartalsberichtssaison erneut im Fokus stehen, zumal der Kalender prall gefüllt sei. Unter anderen würden Zahlen von Beiersdorf (ISIN DE0005200000 / WKN 520000), Linde (ISIN IE00BZ12WP82 / WKN A2DSYC), Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914), HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000), MTU (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT) und Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) veröffentlicht. In den USA werde dies beispielsweise bei Amazon (ISIN US0231351067 / WKN 906866), Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985), Mastercard (ISIN US57636Q1040 / WKN A0F602) und Caterpillar (ISIN US1491231015 / WKN 850598) der Fall sein.



Gestern habe der DAX auf Tagesbasis ein sogenanntes "bearish Harami" ausgebildet. Nicht zuletzt deshalb dränge sich der Eindruck auf, dass die Schwungkraft auf der Oberseite bereits wieder deutlich nachlasse. Auf der Unterseite gelte es, die 55- und 100-Tagelinien (15.585/15.596) im Auge zu behalten. Sollten diese in Kürze wieder unterschritten werden, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Wendeformation auszugehen. Weitere Supports würden sich bei 15.516 (144-Tagelinie) und 15.460 (Ichimoku-Begrenzung) finden. (28.10.2021/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Mittwoch nicht an die positive Tendenz des Vortages anknüpfen, so die Analysten der Helaba.Bereits die Vorgaben von den Überseebörsen seien schwächer ausgefallen und so sei eine Reihe positiv ausgefallener Quartalsberichte nicht in der Lage gewesen, für neuen Rückenwind zu sorgen. Auf der anderen Seite seien die existierenden Belastungsfaktoren wieder in den Vordergrund gerückt. Insbesondere seien die vielerorts steigenden Corona-Zahlen zu nennen, welche in der Konsequenz neue Lockdowns, beispielsweise in einer chinesischen Provinz oder auf Island nach sich gezogen hätten. Hierzulande würden die Pläne, die pandemische Lage zu beenden, indes vorangetrieben.