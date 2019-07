Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) sei im ersten Halbjahr dank Zuwächsen in Schwellenländern und den USA schneller gewachsen. In absoluten Zahlen sei der Umsatz um 3,5% auf 45,5 Mrd. CHF gestiegen, während der Gewinn um 14,6% auf 5,0 Mrd. CHF geschrumpft sei. Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.



Twitter habe von höheren Nutzerzahlen und wachsenden Werbeeinnahmen profitiert und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz habe in Q2 um 18% auf 841 Mio. USD zugelegt. Der Gewinn sei dank einem milliardenschweren Steuereffekt auf 1,1 Mrd. USD von 100 Mio. USD in die Höhe geschossen.



Amazon habe mit seinem Gewinn das erste Mal seit zwei Jahren unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Als Grund habe das Unternehmen Investitionen in schnellere Lieferungen genannt. In Q2 habe Amazon einen um ein Fünftel höheren Umsatz von 63,4 Mrd. USD verzeichnet. Unter dem Strich habe der Konzern 2,6 Mrd. USD verdient, nach 2,5 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Experten hätten mit 2,8 Mrd. USD gerechnet.



Der Euro befinde sich weiterhin im Abwärtstrend. Am Freitag sei zusätzlicher Druck durch einen stärkeren USD aufgekommen. Dieser sei zuvor von robusten US-Konjunkturnachrichten gestützt worden.



Zwar dominiere der Konflikt am Persischen Golf immer noch die Ölpreise, doch ein stärkerer USD habe die Notierungen in Schach gehalten. Der Goldpreis bleibe weiterhin auf hohem Niveau, wenngleich die Wochenbilanz etwas schwächer ausgefallen sei. (29.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach kurzer Unterbrechung durch die EZB-Sitzung am Donnerstag drehten die Kurse zum Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,47%, MDAX +0,48%, TecDAX +1,30%) wieder ins positive Terrain, so die Analysten der Nord LB.Anscheinend würden Investoren bereits die FED-Sitzung an diesem Mittwoch ins Visier nehmen.Nach einer tags zuvor kurzen Unterbrechung sei die jüngste Kursrally an der Wall Street ( Dow Jones +0,2%, S&P-500 +0,7%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,1%) wiederaufgenommen worden. Zum einen hätten die positiven US-Konjunkturdaten beflügelt, zum anderen sei von den Quartalszahlen Unterstützung gekommen. Dabei hätten besonders Twitter (+9%), Alphabet (+10%) und Starbucks (+9%) hervorgestochen. Amazon sei um -1% gefallen, nach Ergebnis unter den Erwartungen. Nikkei 225 tendiere aktuell schwächer bei 21.565,38 Punkten (-0,9%).