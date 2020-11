HeidelbergCement habe nach einem milliardenschweren Verlust in Q2 im abgelaufenen Quartal das Blatt wenden können. Von Juli bis September habe ein Betriebsergebnis (EBITDA) von 1,328 Mrd. EUR zu Buche gestanden, ein Plus von 16,5% zum Vorjahr. Die Erlöse hätten mit 4,89 Mrd. EUR um 0,7% tiefer als vor einem Jahr gelegen. "Die im Februar eingeleiteten Maßnahmen in unserem Aktionsplan COPE greifen", habe Vorstandschef von Achten gesagt.



Kosten der Corona-Pandemie (Veranstaltungsausfälle, Betriebsunterbrechungen) hätten die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) auch in Q3 belastet. Allein in Q3 seien dies rund 800 Mio. EUR gewesen, im bisherigen Jahresverlauf habe sich dies zu einem Betrag von ca. 2,3 Mrd. EUR summiert. Vor allem dank der Versicherungstochter Ergo könne der Konzern dennoch einen Gewinn von 199 Mio. EUR in Q3 ausweisen, für den bisherigen Jahresverlauf liege der Wert bei 999 Mio. EUR. Angesichts der hohen Unsicherheiten wage das Unternehmen keine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.



Die Commerzbank habe in Q3 trotz der Corona-Krise ein stabiles Kundengeschäft verzeichnet. Die bereinigten Erträge hätten bei 2,1 (Vorjahr: 2,2) Mrd. EUR gelegen. Das operative Ergebnis sei wegen erhöhter Risikovorsorge auf 168 (449) Mio. EUR gesunken. Für 2020 erwarte die Bank einen Verlust, wie sie bekräftigt habe.



Die Lufthansa habe in Q3 unter dem Strich einen Verlust von 1,967 (Vorjahr: +1,15) Mrd. EUR hinnehmen müssen. Von Januar bis September sei der Fehlbetrag damit auf 5,6 Mrd. EUR gewachsen. Der Umsatz sei in Q3 wegen der Reisebeschränkungen um 74% auf 2,66 Mrd. EUR eingebrochen.



Der Euro habe Kursgewinne verzeichnet und u.a. von der freundlichen Aktienmarktstimmung profitiert.



Die zuletzt höhere Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs für Joe Biden habe die Ölpreise am Berichtstag belastet. Der Goldpreis habe nach einigen Tagen mit uneinheitlichen Notierungen wieder stärker glänzen können. (06.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,98%, MDAX +0,95%, TecDAX +1,93%) zeigte sich weiter freundlich, obwohl immer noch nicht klar ist, wer der nächste US-Präsident sein wird, so die Analysten der Nord LB.Der Krisengewinner Delivery Hero (+8,1%) setze seinen Siegeszug mit erneuten Kursrekorden fort. Im Jahresverlauf sei der Essenslieferant mit Abstand der am besten gelaufene Wert im DAX mit einem Kursgewinn von fast 63% (DAX -5,1%).Inmitten der Hängepartie um den Ausgang der Wahl hätten die US-Börsen ( Dow Jones +1,95%, S&P-500 +1,95%) zugelegt. Anleger würden auf eine Weiterführung der Wirtschaftspolitik setzen. QUALCOMM sei um +12% gestiegen, nachdem der Chip-Hersteller für das laufende Quartal einen Umsatz über Markterwartungen in Aussicht gestellt habe.Der Nikkei-225 notiere fester bei 24.325,23 Punkten.