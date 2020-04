Bonn (www.aktiencheck.de) - Die im S&P 600 notierten kleineren US-Unternehmen dürften die aktuelle Krise schlechter meistern als die Großkonzerne, so die Analysten von Postbank Research.



Analysten würden laut Refinitiv IBES für den Index einen Gewinneinbruch von 41,4 Prozent und einen Umsatzrückgang von 4,4 Prozent für das erste Quartal im Vergleich zum Vorjahr erwarten. Die Sektoren Zyklischer Konsum, Telekommunikation und Rohstoffe würden neben Energie für den deutlichen Gewinnrückgang verantwortlich zeichnen; nur einer der elf Sektoren - Versorger - dürfte ein Gewinnplus erzielen. Für das zweite Quartal werde der deutlichste Gewinn- und Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr in der momentanen Krise erwartet.



Für das zweite Halbjahr seien die Analysten wieder optimistischer: Die zu erwartenden schrittweisen Lockerungen der Shutdown-Maßnahmen sollten sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Die Gewinne dürften zwar auch im dritten und im vierten Quartal noch die Vorjahreswerte unterschreiten, die Rückgänge sollten dann aber nicht mehr so deutlich wie in den beiden ersten Quartalen ausfallen. Beim Umsatz werde für das vierte Quartal 2020 sogar schon wieder eine Steigerung im Vergleich zum vierten Quartal 2019 prognostiziert. In 2021 sollten sich Gewinne und Umsätze weiter erholen. Das 2019 gesehene Gewinnniveau für das Gesamtjahr dürfte aber frühestens 2022 wieder erreicht werden. (29.04.2020/ac/a/m)



