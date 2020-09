Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bedingt durch den großen Verfall schwankten die Aktien auf dem Frankfurter Parkett zunächst etwas mehr, am Freitagnachmittag beruhigte sich das Geschäft aber zusehends, berichten die Analysten der Helaba.



Man könnte den Eindruck bekommen, als habe keiner mehr was handeln wollen. Einzig die Papiere von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hätten mit einem deutlichen Kursplus herausgeragt. Hintergrund seien Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch das Private-Equity-Haus Apollo Global Management gewesen. Insgesamt seien neue Erkenntnisse Mangelware geblieben. Insofern gelte es abzuwarten, von welcher Seite neue Impulse kommen könnten. Bei der Marktbeurteilung gelte es aber zu berücksichtigen, dass die Bewertungsniveaus hoch seien und viel positive Erwartung bereits eingepreist sein dürfte.



Im Nachgang zum großen Verfall könnten die Karten am Aktienmarkt in dieser Woche neu gemischt werden. Zumal einmal mehr betont werden müsse, dass die Handelsumsätze, bei steigenden Kursen, keineswegs idealtypisch ausgefallen seien. Zudem könnten von charttechnischer Seite verschiedene Schwächezeichen ausgemacht werden. Zu nennen sei das zuletzt häufig negative Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, fallende Hochpunkte auf Wochenbasis und Richtung Süden kippende Indikatoren. Entsprechend könnte die Supportzone bei 13.140 (Instantaneous Trend), 13.116 13.113 (Fraktal) und die 21-Tagelinie (13.100) in Kürze einem ernsthaften Test unterzogen werden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 13.011, 12.913, 12.887 und 12.848 Zählern definieren lassen. (21.09.2020/ac/a/m)

