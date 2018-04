Nach dem erfolgreichsten Jahr in der Unternehmensgeschichte wolle Daimler auch künftig mit zahlreichen neuen Modellen aufwarten und milliardenschwere Investitionen tätigen. "Das Tempo unserer Produktoffensive bleibt hoch", habe Daimler-Chef Zetsche auf der HV gesagt. Aufsichtsratschef Bischoff habe zudem mitgeteilt, es würden aber auch weiter grundlegende Veränderungen nötig sein, um erfolgreich zu bleiben.



Der Windturbinenhersteller Nordex melde kräftig gestiegene Auftragseingänge in Q1. Vor allem die Nachfrage aus Europa und Amerika habe die Orders von Jan. bis März auf rund 1.000 (Vorjahr: 368) Megawatt ansteigen lassen, habe Nordex mitgeteilt.



Ein schwaches Geschäft mit Maissaatgut habe den Umsatz des US-Saatgutriesen Monsanto im zweiten Quartal des GJ 2017/18 bei gut 5 Mrd. USD stagnieren lassen. Beim Nettogewinn hingegen hätten u.a. höhere Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat für einen Anstieg auf 1,46 Mrd. USD (+6%) gesorgt.



Nach schwächeren europäischen Konjunkturdaten sei der Eurokurs am Berichtstag unter Druck geraten und habe am Abend mit 1,2238 US-Dollar notiert. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor auf 1,2260 (Mittwoch: 1,2276) US-Dollar festgesetzt.



Die Entspannung im Handelskonflikt habe den Ölpreisen auf die Sprünge geholfen, nachdem sie zuvor bereits von dem überraschenden Rückgang der US-Ölreserven gestützt worden seien. Der Goldpreis habe sich nach den Entspannungssignalen zwischen China und den USA etwas leichter gezeigt. (06.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch der deutsche Aktienmarkt ( DAX +2,9%, MDAX +2,17%, TecDAX +3,61%) profitierte von den versöhnlicheren Tönen im Handelsstreit von Präsident Trumps Chef-Wirtschaftsberater Kudlow und stieg kräftig an, so die Analysten der Nord LB.Im Leitindex habe es keinen einzigen Verlierer gegeben. Linde habe an der DAX-Spitze 4,73% gewonnen. Auch Bankwerte seien gesucht gewesen und hätten um 4,41% ( Deutsche Bank ) und 4,00% ( Commerzbank angezogen. Nordex habe mit +17,47% haussiert, nachdem der Windkraftanlagenhersteller ein kräftiges Plus bei den Auftragseingängen vermeldet habe.Trotz mauer Konjunkturdaten seien die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,99%, S&P-500 +0,69%, Nasdaq +0,49%) am Donnerstag weiter angestiegen. Die Anleger würden auf einen guten Ausgang des Handelsstreits hoffen. Dowdupont ( ISIN US26078J1007 WKN A2DN8H ) (+2,75%) und Boeing (+2,74%) hätten an der Dow-Spitze gestanden, Pfizer (-1,11%) sei nach einer verhaltenen Analystenaussage Schlusslicht im Leitindex gewesen. Nikkei 225 notiere aktuell mit 21.609,59 Zählern etwas leichter.