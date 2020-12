Technologieaktien dürften ein Hauptnutznießer bleiben. Die Pandemie habe mehrere langfristige, säkulare Trends, d.h., wie die Menschen arbeiten, einkaufen und miteinander interagieren würden, lediglich beschleunigt. Nach Überzeugung der Experten von Franklin Templeton würden sich Telearbeit und E-Commerce im kommenden Jahrzehnt noch stärker etablieren, da die Technologieunternehmen ihre Innovation vorantreiben und neue Möglichkeiten zur Bewältigung dieses anhaltenden digitalen Wandels bereitstellen würden. Die Experten von Franklin Templeton würden zudem erwarten, dass ein mögliches Infrastrukturgesetz eines neuen Kongresses und Präsidenten Mittel für Technologiebereiche wie z.B. 5G und für besseren Breitbandzugang vorsehen werde. Dies könnte die Story der Digitalisierung weiter stützen.



Für jene Anleger, die sich an den hohen Bewertungen vieler großer Technologieaktien stoßen würden, die den US-Aktienmarkt in den vergangenen Jahren beflügelt hätten, gebe es nach Überzeugung der Experten von Franklin Templeton viele Chancen bei übersehenen Unternehmen in aller Welt, die von denselben Trends profitieren würden, jedoch zu attraktiveren Bewertungen notieren würden.



Auch in anderen Sektoren wie Gesundheit und Nicht-Basiskonsumgüter gebe es vielversprechende langfristige, säkulare Wachstumstreiber. Im Gesundheitssektor werde die Alterung der Weltbevölkerung und das Anwachsen der Mittelschicht nach Erwartung der Experten von Franklin Templeton die Nachfrage nach einigen medizinischen Dienstleistungen und Behandlungen auf längere Sicht stützen.



Auch die Konsumausgaben würden nach dem Ende der Pandemie möglicherweise nicht vollständig zu ihren alten Mustern zurückkehren und E-Commerce beispielsweise werde sich stärker etablieren. Reisen und Freizeit sei hingegen ein Bereich, der in der Pandemie nach wie vor unter Druck stehe, sich nach Überzeugung der Experten jedoch kräftig erholen könnte, sobald Reisen wieder sicher sei.



Nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton gebe es regional in China und anderen Schwellenländern vorwiegend in Asien Chancen. Die Experten würden damit rechnen, dass sie sich von der schwächelnden Wirtschaft des Jahres 2020 viel kräftiger erholen würden als einige Industrieländer. Die asiatischen Volkswirtschaften seien aus Sicht der Experten generell sowohl für die Pandemie als auch die beschleunigte Umstellung auf eine stärker digitale Wirtschaft besser vorbereitet.



Der IWF sage voraus, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer nach einer Kontraktion von 3,3% im Jahr 2020 um 6,0% im Jahr 2021 wachsen würden. Die asiatischen Schwellenländer dürften die Entwicklung 2021 hierbei laut IWF mit einem Wachstum von 8,0% für die Region anführen, wobei China im kommenden Jahr mit 8,2% sogar noch schneller wachsen werde.



In China sei im Fertigungs- und im Dienstleistungssektor bereits eine fast vollständige Rückkehr auf die Niveaus vor COVID-19 zu beobachten, denn die Regierung habe die Coronavirus-Epidemie weitgehend unter Kontrolle. Wir sind uns der zahlreichen politischen Risiken in Verbindung mit Investments in China bewusst, sind jedoch überzeugt, dass es eine Fülle an interessanten chinesischen Unternehmen im Technologiesektor und in der Old Economy gibt, die für ein Investment in Betracht gezogen werden sollten, so die Experten von Franklin Templeton. Der letzte chinesische Fünfjahresplan betone überdies die Selbstversorgung. Dies könnte inländische Branchen im Laufe der Zeit beflügeln.



Auch Japan sehe nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton vielversprechend aus. Die Wahl des neuen Premierministers Yoshihide Suga im September 2020 könnte dem Land Strukturreformen im regionalen Bankwesen und beim digitalen Wandel bescheren. Darüber hinaus hätten die japanischen Unternehmen nach Überzeugung der Experten bei der Verbesserung ihrer Bilanzen mehr geleistet, als die Anleger würdigen würden. Dies könnte Chancen für fundamental orientierte Anleger bieten.



In Europa sähen die Experten von Franklin Templeton aufgrund seines hohen Engagements im Finanz- und Energiesektor einen Führungswechsel vom Vereinigten Königreich auf die Schweiz, dessen Markt einen Schwerpunkt auf Gesundheits- und Pharmaunternehmen habe, die während der Pandemie stärker nachgefragt würden. Nach Daten von MSCI hätten Finanz- und Energieunternehmen per 30. September 2020 rund ein Viertel des britischen Index ausgemacht, während Gesundheit 40% des Schweizer Marktes gestellt habe. Eine Kombination aus niedrigen Zinssätzen und schwachen Ölpreisen habe die Anleger nach Einschätzung der Experten aus Branchen wie z.B. Banken und Ölgesellschaften in defensivere Wachstumsbereiche wie beispielsweise Pharmaunternehmen gelenkt. Nach Überzeugung der Experten von Franklin Templeton dürfte dieser Trend 2021 anhalten.



Ungeachtet des weiteren Verlaufs der Coronavirus-Epidemie und der generellen Lage der Konjunktur in den kommenden Jahren sollten sich globale Anleger bei ihren langfristigen Anlageentscheidungen stark auf die Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen konzentrieren. (Ausgabe vom 20.11.2020) (16.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Reaktion der Wirtschaft auf COVID-19 wird weiterhin die größte Unsicherheit sein, die 2021 auf den globalen Aktienmärkten lastet, so Stephen H. Dover, CFA, Executive Vice President, Head of Equities Franklin Templeton.Sie dürfte die weltweite Wirtschaftsaktivität weiterhin belasten und die Politik unter Druck setzen, die Wirtschaftsaktivität so lange mit Programmen zu unterstützen, bis ein wirksamer Impfstoff allgemein verfügbar sei. Zwar gebe es positive Nachrichten zu wirksamen Impfstoffen, doch sei eine breit angelegte Impfung insbesondere in den Schwellenländern noch Monate entfernt. Die positiven Nachrichten zu den Impfstoffen bestärken uns darin, dass COVID-19 eingedämmt wird, so die Experten von Franklin Templeton. Der zeitliche Ablauf bleibe jedoch ungewiss.Für globale Aktienanleger sähen die Experten von Franklin Templeton jedoch nicht nur in jenen Sektoren Chancen, die vom tief greifenden digitalen Wandel profitieren würden, den die Pandemie lediglich beschleunigt habe, sondern auch in bestimmten regionalen Märkten wie Japan und China, die Nutznießer ausgeprägter Trends sein könnten, die es im kommenden Jahr zu beobachten gelte.Die US-Wahl sei weitgehend beendet und die globalen Aktienanleger sollten für 2021 nun vor allem die wirtschaftlichen Folgen des weiteren Pandemieverlaufs in den Blick nehmen. Es kommt weiterhin zu Ausbrüchen in Teilen Europas, der USA und Lateinamerikas, während weite Teile Asiens das Coronavirus viel besser unter Kontrolle zu haben scheinen, so die Experten von Franklin Templeton.Bis die Ausbreitung von COVID-19 gebremst sei - vermutlich, sobald ein oder mehrere Impfstoffe 2021 allgemein verfügbar seien - dürfte der Ausblick für die Weltwirtschaft volatil bleiben. Natürlich macht uns die Erholung der Wirtschaftsaktivität von der durch die Lockdowns im Frühjahr 2020 bedingten Zäsur Mut, doch es könnte zu einer Stagnation kommen, und das globale Bruttoinlandsprodukt liegt weiterhin deutlich unter dem Niveau vor Beginn der Pandemie, so die Experten von Franklin Templeton. Viele Aktienanleger würden versuchen, über die aktuellen Belastungen für Konjunktur und Gewinne hinaus auf das längerfristige Gewinnwachstum zu schauen.Der Sieg von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen sei aus Sicht der Experten von Franklin Templeton ermutigend und könnte einer Einigung über Konjunkturanreize zur kurzfristigen Unterstützung der Wirtschaftsaktivität den Weg ebnen. Ein möglicher geteilter Kongress könnte für die US-Märkte im kommenden Jahr generell ein positives Umfeld erzeugen, da ein geteilter Kongress das Risiko größerer Änderungen an US-Steuergesetzen oder im Gesundheitssektor verringere.In einer Welt mit niedrigem Wachstum und niedrigen Zinssätzen würden die Anleger nach Überzeugung der Experten von Franklin Templeton die globalen Aktienmärkte weiterhin nach im Vergleich zu anderen Anlageklassen attraktiven Investmentchancen absuchen. Und die Trends, die den Aktienmärkten seit Beginn der Pandemie Auftrieb verliehen würden, wie z.B. digitaler Wandel und Innovation in den Sektoren Technologie, Gesundheit und Konsumgüter, würden sich nach Einschätzung der Experten fortsetzen.