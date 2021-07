Der Aufwärtstrend bei den Fluggastzahlen des Flughafen-Betreibers Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) habe sich im Juni fortgesetzt. Trotz der nach wie vor deutlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie habe der Flughafen Frankfurt rund 1,78 Mio. Passagiere gezählt, ein Plus von fast 200% gegenüber dem Vorjahr. Im Halbjahr habe das Fluggastaufkommen damit bei rund 6,5 Mio. Passagieren gelegen, ein Rückgang von 46,6% im Vergleich zu 2020 bzw. von 80,7% gegenüber 2019. Weiter Freude bereite das Cargo-Volumen, welches um 30,6% auf 190.131 Tonnen habe zulegen können.



Die Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen und pharmazeutischen Primärverpackungen aus Kunststoff habe beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) in Q2 das Umsatzwachstum beschleunigt. Bei einem organischen Erlösplus von 7,5% auf 377 Mio. EUR sei das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 3,1% auf 85 Mio. EUR gestiegen. Der Konzern habe seine Jahresziele bestätigt, die ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBITDA-Marge von 22 bis 23% (Q2: 22,8%) vorsehen würden.



Eine sinkende Risikovorsorge und gute Geschäfte im Investmentbanking hätten bei J.P. Morgan in Q2 für einen deutlich höheren Nettogewinn von 11,9 (Vorjahr: 4,7) Mrd. USD gesorgt. Allerdings seien die Erträge um 8% auf 30,5 Mrd. USD zurückgegangen, u.a. weil die Einnahmen im Handelsgeschäft deutlich gesunken seien.



Goldman Sachs habe in Q2 von anziehenden Firmen-Übernahmen und Börsengängen profitiert. Der Nettogewinn sei auf 5,347 Mrd. USD in die Höhe geschossen, nachdem er im Vorjahr lediglich bei 373 Mio. USD gelegen habe. Die Erträge hätten bei 15,388 Mrd. USD gelegen, ein Plus von 16%.



Die unerwartet hohe US-Inflation habe den Euro am Nachmittag nach unten gedrückt.



Die Ölpreise hätten u.a. Unterstützung durch eine Warnung der IEA vor einer zu geringen Versorgung des Marktes erhalten. Gold sei weiter gestiegen und habe die 1.800 USD-Marke hinter sich gelassen. (14.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem jüngsten Rekordhoch am deutschen Aktienmarkt sind Anleger sinnbildlich auf die Bremse getreten, so die Analysten der Nord LB.Weder hohe Inflationsdaten aus den USA noch die Quartalszahlen von Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) und J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) hätten neue Impulse geben können. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe unverändert geschlossen, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,3% gestiegen und der MDAX um -0,1% gesunken.Auch die US-Börsen hätten nach den Rekordständen der letzten Tage einen Gang zurückgeschraubt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,3%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,3% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,4% gefallen. PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) sei um 2,3% gestiegen. Das Quartalsergebnis des Getränke- und Knabberartikel-Herstellers habe deutlich über den Erwartungen gelegen. Dagegen hätten trotz starker Q2-Ergebnisse J.P. Morgan und Goldman Sachs Federn lassen müssen (bis zu 1,5%).VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) hebe sein langfristiges Renditeziel an. Der Konzern habe seine ursprüngliche Prognose einer operativen Umsatzrendite zwischen 7 bis 8% für 2025 auf 8 bis 9% erhöht, habe der Autobauer auf der Präsentation der nächsten Etappe seiner Konzernstrategie mitgeteilt. Das heutige robuste und margenstarke Geschäft mit Verbrennungsmotoren mit seinem hohen Barmittelzufluss solle die Umstellung auf E-Mobilität finanzieren und beschleunigen, habe es geheißen. Gleichzeitig sollten die Margen von E-Autos durch niedrigere Batterie- und Produktionskosten sowie steigende Stückzahlen verbessert werden.