Anheuser-Busch Inbev (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV) habe in Q3 mit einem operativen Gewinn (EBITDA) von USD 5,314 Mrd. seine Prognosen nicht erfüllen können. Höhere Kosten für Rohstoffe, Vertrieb und Marketing hätten den weltgrößten Brauereikonzern veranlasst, die Ergebniserwartungen für 2019 zurückzuschrauben.



GEA Group (ISIN DE0006602006/ WKN 660200) habe in Q3 den Umsatz um 4% auf EUR 1,23 Mrd. und den Auftragseingang um 5% auf EUR 1,25 Mrd. gesteigert. Die Umsatzprognose habe der Maschinenbauer angehoben, die Gewinnprognose habe er beibehalten.



MTU (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) habe nach 9M den Umsatz um 3% auf EUR 3,4 Mrd. steigern können und mit EUR 391 Mio. einen um 8% höheren Nettogewinn erzielt. Der seit kurzem neu im DAX gelistete Triebwerke-Hersteller aus München fliege damit einem erneuten Rekordergebnis entgegen.



Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) habe einen Umsatzrückgang in Q3 beklagt: Bei einem Absatzrückgang von 4,4% auf 852.000 Fahrzeuge seien die Erlöse um 3% auf EUR 11,3 Mrd. gesunken. Der größte französische Autobauer habe als Grund ein Nachfrage-Minus für Dieselmotoren in Europa, die er u.a. auch für Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) produziere, angegeben.



Barclays (ISIN GB0031348658/ WKN 850403) habe in Q3 einen bereinigtes Gewinn von GBP 1,8 Mrd. erwirtschaftet, in dem Kundenentschädigungen für unnötige Restschuldversicherungen in Höhe von GBP 1,4 Mrd. nicht enthalten seien. Faktisch habe die britische Großbank einen Verlust von GBP 292 Mio. (nach einem Vj.quartals-Gewinn von GBP 1,05 Mrd.) zu verbuchen.



Verizon (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) habe in Q3 mit einem Umsatzplus von 1% den Nettogewinn auf USD 5,34 Mrd. gesteigert, wobei dem US-Mobilfunkanbieter 615.000 Neukunden behilflich gewesen seien. (28.10.2019/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt endete uneinheitlich (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,17%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,2%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,69%), dem DAX gelang der dritte Wochengewinn in Folge, er kratzte an der 13.000er Marke. Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) (+1,97%) und Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) (+1,72%) oben, RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) (-1,92%) unten. MDAX und TecDAX seien durch 1+1 Drillisch (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) (-24,03%) und United Internet (ISIN DE0005089031/ WKN 508903) (-19,7%) ins Minus gezogen worden. Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) (+5,19%) habe die Verluste nicht ausgleichen können. Die Wall Street habe trotz abwartender Haltung zulegen können: Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,57%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,4%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,17%. Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) würden über 8% gewinnen, Coca-Cola (ISIN US4581401001/ WKN 855681) würden 1,57% verlieren. LafargeHolcim (ISIN CH0012214059/ WKN 869898) habe in Q3 ein Umsatzplus von 5% auf CHF 7,14 Mrd. generiert und sein operatives Ergebnis um 6% auf CHF 1,88 Mrd. steigert. Damit befinde sich der Schweizer Zementkonzern eigenen Aussagen zufolge auf Zielkurs.