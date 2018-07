Der Nikkei-225 könne den drohenden Handelskrieg nicht abschütteln und sei bislang unter Druck (aktuell: 21.635,01 Punkte).



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) stelle seine Komponenten-Sparte zum Januar 2019 als eigenständige unternehmerische Einheit unter dem Dach der Volkswagen AG auf. Die Einheit "Konzern Komponente" mit weltweit 56 Werken und rund 80.000 Mitarbeitern beschäftige sich mit Entwicklung und Fertigung strategischer Fahrzeugkomponenten - von Motoren, Getrieben und E-Maschinen bis hin zu Lenkungen oder Leichtbau-Teilen. "Ziel der Neuausrichtung ist es vor allem, die Effizienz zu steigern und Investitionen zu optimieren, um koordiniert in die E-Mobilität einzusteigen."



Tesla habe das Produktionsziel für seinen Hoffnungsträger Model 3 erreicht und erhöhe seine Pläne. In den sieben letzten Tagen des Q2 seien 5.031 Fahrzeuge hergestellt worden. Nun wolle man die Wochen-Produktion auf 6.000 Autos ausweiten. Vom Erfolg der Serienfertigung beim Model 3 hänge ab, ob sich Tesla vom unrentablen Nischenplayer zum profitablen Hersteller wandeln könne.



Die politische Unsicherheit habe den Euro schwächer notieren lassen. Die Äußerung Trumps, nach der der saudische König ihm zugesagt habe, die Erdölförderung hochzufahren, habe die Ölpreise unter Druck gesetzt. (WTI: -24 Cent). Der Goldpreis sei etwas schwächer aus dem Handelstag gegangen. (03.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Keine rechte Partystimmung anlässlich des 30. Geburtstages des DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , -0,55%) wollte am deutschen Aktienmarkt aufkommen, so die Analysten der Nord LB.Dennoch habe dieser es geschafft, im Laufe des Tages sowohl den Asylstreit als auch den weltweiten Handelskonflikt auszublenden und seine Verluste einzudämmen. Der MDAX habe mit -0,75%, der TecDAX mit -0,88% geschlossen. Infineon (-2,4%) sei das DAX-Schlusslicht nach Ratingherabstufung gewesen. Dow Jones +0,2%, S&P-500 +0,3%, Nasdaq +0,8%) hätten anfangs mau, später dank Hightech-Titeln im Plus notiert. Tesla sei auf Berg- (+5%) und Talfahrt (-2,3%) gewesen.