BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) kappe nach einem Gewinneinbruch 2018 die Dividende. Belastet von Vorleistungen für Elektromobilität und neue Modelle, sowie Rabattaktionen wegen WLTP sei der Gewinn um fast 17% auf 7,2 Mrd. EUR gesunken. Der Autobauer reagiere mit einer Senkung der Dividende auf 3,50 (4,00) EUR je Stamm- und 3,52 (4,02) EUR je Vorzugsaktie.



Getragen von allen Segmenten und Regionen sei der Umsatz von Bechtle im GJ 2018 um 21,1% auf 4,323 Mrd. EUR gestiegen. Das Vorsteuerergebnis (EBT) habe sich um 18,7% auf 193,2 Mio. EUR erhöht, unter dem Strich seien 137,1 Mio. EUR (+19,7%) geblieben. Trotz eingetrübter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen wolle Bechtle Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr erneut sehr deutlich steigern und stütze sich dabei auf den Verlauf der ersten Wochen des aktuellen Geschäftsjahres.



Trotz hoher Investitionen, vor allem in die Elektromobilität, halte Porsche an der Zielrendite von 15% fest. Die Umsatzrendite solle mit mehr Effizienz und neuen profitablen Geschäftsfeldern erreicht werden, habe es geheißen. 2018 habe Porsche 4% mehr Fahrzeuge ausgeliefert, den Umsatz um 10% auf 25,8 Mrd. EUR gesteigert und ein op. Ergebnis von 4,3 Mrd. EUR (+3,5%) erzielt.



Deutsche Bank und Commerzbank hätten am Wochenende bestätigt, ergebnisoffene Gespräche über eine Fusion zu beginnen.



Der Eurokurs habe sich über der Marke von 1,13 USD stabilisiert.



Die Ölpreise hätten etwas nachgegeben. Am Wochenende hätten sich die OPEC+-Staaten turnusmäßig getroffen, um u.a. über das weitere Vorgehen bei den Förderkürzungen zu beraten. Die leichten Schwankungen beim gelben Metall seien auch am Freitag erhalten geblieben. Der Goldpreis sei knapp über 1.300 USD gestiegen. (18.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am "Hexensabbat" ging es für den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,85%, MDAX +0,50%, TecDAX +0,55%) nach oben, so die Analysten der Nord LB.U.a. die Ankündigung Chinas, konjunkturelle Anreize zu schaffen, habe stimulierend gewirkt. Wirecard (-8,77%) hätten ein einsames Dasein am DAX-Ende gefristet. Eine Herabstufung und ein Bericht, wonach sich die Strafverfolger nun auch für das Indien-Geschäft interessieren würden, hätten belastet. Infineon sei (+3,97%) dagegen an der DAX-Spitze zu finden gewesen.Die bereits erwähnten positiven Signale der chinesischen Führung (u.a. Pläne zur Senkung der Mehrwertsteuer) hätten auch an der Wall Street ( Dow Jones +0,54%, S&P-500 +0,50%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,76%) für eine freundliche Stimmung gesorgt. Nach dem Kurssturz der vergangenen Tage hätten sich Boeing um 1,52% erholen können. Aktien des Chipherstellers Broadcom seien nach einem positiven Ausblick um 8,49% gestiegen. Tesla habe trotz Vorstellung des neuen SUV Model Y 4,97% tiefer notiert. Nikkei-225 habe zum Wochenauftakt freundlicher bei 21.584,50 notiert.