Der Ingenieurdienstleister Bertrandt habe im ersten Halbjahr des GJ 2018/2019 die Gesamtleistung um 4,8% auf 525,0 Mio. EUR steigern können. Das EBIT habe 35,8 Mio. EUR erreicht und sei damit gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum kaum verändert gewesen. Das Ergebnis nach Steuern sei auf 23,37 (24,22) Mio. EUR gesunken.



Die Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renault seien geplatzt. Fiat sei zwar weiter von der Logik des Plans überzeugt, allerdings lasse die politische Situation in Frankreich einen Zusammenschluss gegenwärtig nicht zu, habe der Autobauer mitgeteilt. Frankreichs Finanzminister Le Maire habe als Grund des Scheiterns die mangelnde Bereitschaft Fiats genannt, den Renault-Partner Nissan miteinzubeziehen.



Kostensenkungen und die wiedererstarkte Cognac-Nachfrage in China hätten beim französischen Spirituosenkonzern Remy Cointreau zu einer Steigerung des operativen Gewinns auf 263,6 (236,8) Mio. EUR geführt. Die Umsätze hätten sich um 7,9% auf 1,217 Mrd. EUR erhöht.



Der Euro habe sich trotz der Entscheidung der EZB, die Zinswende abermals nach hinten zu schieben, kaum verändert.



Nachdem am Vortag die US-Lagerdaten die Ölpreisebelastet hätten, hätten diese am Berichtstag weitgehend stagniert. Gold habe auch am Donnerstag weiter geglänzt. Die Jahreshöchststände aus dem Februar seien in greifbare Nähe gerückt. (07.06.2019/ac/a/m)







Die EZB-Entscheidung hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,23%, MDAX -0,88%, TecDAX -0,44%) am Donnerstag etwas eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.Die Sorge vor einem Verbot von Mietsteigerungen in Berlin habe beim Immobilienkonzern Vonovia für lange Gesichter gesorgt; die Aktie sei am DAX-Ende um 4,67% abgerutscht. Auch andere Immobilienwerte seien unter Druck geraten.Eine vielleicht mögliche Verschiebung der Zölle auf mexikanische Waren und die Hoffnung auf eine Zinssenkung nach jüngsten Aussagen von FED-Chef Powell hätten den US-Börsen ( Dow Jones +0,71%, S&P-500 +0,61%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,53%) Auftrieb verliehen. AMD hätten nach einer positiven Analystenstudie 7,86% gewonnen. Nikkei-225 gewinne aktuell 0,56% auf 20.890 Punkte.