Wie auch in der Vorwoche seien von den veröffentlichten US-Konjunkturdaten kaum Impulse ausgegangen. Unter anderem hätten in der vergangenen Woche weniger Amerikaner als erwartet Arbeitslosenhilfe beantragt. Die Neubauverkäufe am US-Immobilienmarkt für Dezember hätten etwas unter den Erwartungen gelegen. Überaus stark sei erneut der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland gewesen, der seine Rekordjagd fortgesetzt und oberhalb der Erwartungen der Analysten gelegen habe.



Eine entscheidende Rolle habe in der abgelaufenen Woche die Währungsentwicklung gespielt. Der Anstieg des Euro auf über 1,25 gegenüber dem US-Dollar habe insbesondere europäische Exportwerte belastet. Gleichzeitig sei der schwache US-Dollar in Verbindung mit den positiven Effekten der US-Steuerreform eine wesentliche Triebfeder für die Kurssteigerungen bei den US-Aktien. Die Gewinnschätzungen für die US-Werte würden von Analysten derzeit laufend nach oben angepasst.



Die Stärke des Euro respektive Schwäche des US-Dollar spiegele sich auch in der Wertentwicklung in der abgelaufenen Woche wider. Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 1,4 Prozent an Wert gewonnen, getrieben von den US-Indices. Der S&P 500-Index habe ebenso wie der Technologieindex NASDAQ 1,5 Prozent hinzugewonnen. Einen starken Zuwachs hätten auch die Schwellenländer verzeichnet, der MSCI EM-Index sei um 2,5 Prozent geklettert. Die europäischen Aktienmärkte hätten hingegen überwiegend leichte Kursverluste verzeichnet. Unter den Sektoren des europäischen STOXX 600-Index hätten Banken und Versicherungen zu den Favoriten gezählt. Sie würden von den derzeit leicht steigenden Kapitalmarktzinsen unterstützt. Schwach entwickelt hätten sich hingen europäische Technologiewerte und Versorger.



Die US-Börsen würden derzeit stark von den steigenden Gewinnschätzungen der Unternehmen profitieren. Insbesondere Technologieunternehmen könnten ihre Überschüsse kräftig steigern, wie beispielsweise die jüngsten Zahlen des Streamingdienstes Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) bestätigen würden. Der Gewinntrend des Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei seit dem Indextiefstand im Jahr 2009 mehr als deutlich um 290 Prozent von 80 auf mittlerweile 315 Indexpunkte gestiegen. Selbst bei den Dow Jones-Unternehmen seien im vergangenen Quartal bei acht der 30 Firmen die Ergebnisprognosen um mehr als 10 Prozent nach oben angepasst worden. Das erwartete Gewinnwachstum für die Unternehmen des S&P 500-Index sei seit Beginn des Jahres 2018 bereits von 12,3 auf 15,7 Prozent nach oben korrigiert worden. Die kletternden Gewinne, getrieben durch die positive Geschäftsentwicklung der Unternehmen, die US-Steuerreform und die für US-Firmen vorteilhafte US-Dollarentwicklung könnten kurzfristig durchaus für weitere Kurszuwächse an den Börsen in Übersee sorgen. (Ausgabe vom 26.01.2018) (29.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der letzten Woche zeigten sich die europäischen Börsen fester, so die Experten von Union Investment.Für Kursfantasie hätten unter anderem zahlreiche Übernahmeangebote gesorgt, so habe etwa Sanofi (ISIN FR0000120578/ WKN 920657) für die US-Biotech Firma Bioverativ (ISIN US09075E1001/ WKN A2DJWL) 11,6 Milliarden US-Dollar geboten. Ein weiterer Grund für Rückenwind an den Weltbörsen sei die Einigung zwischen Demokraten und Republikanern im US-Haushaltsstreit gewesen, welcher zuvor etwas auf die Stimmung an den Märkten gedrückt habe. Daraufhin hätten die wesentlichen US-Indices Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420), S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) direkt auf neuen Rekordständen geschlossen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch oberhalb der Marke von 13.500 Punkten erzielt, bevor es dann ab Mitte der Woche zu Rücksetzern an den europäischen Börsen gekommen sei.