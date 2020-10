Südzucker habe im ersten Halbjahr des GJ 2020/21 mit 3,349 Mrd. EUR einen Umsatz knapp über Vorjahr (3,314 Mrd. EUR) erzielt. Das operative Konzernergebnis sei hingegen auf 129 (74) Mio. EUR gestiegen. Dabei sei ein Rückgang des operativen Ergebnisses im Segment Frucht von der Verminderung des Verlusts im Segment Zucker und den Ergebnisverbesserungen in den Segmenten Spezialitäten und CropEnergies mehr als ausgeglichen worden. Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Die Erlöse sollten bei 6,9 bis 7,2 (Vorjahr: 6,7) Mrd. EUR liegen, das operative Ergebnis 300 bis 400 (116) Mio. EUR erreichen.



Der britische Billigflieger easyJet werde erstmals seit der Gründung vor 25 Jahren im aktuellen Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust ausweisen. Das Minus für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr dürfte bei 815 bis 845 Mio. GBP liegen. Wegen der Reisebeschränkungen dürften bis Ende des Jahres wohl nur 25% der Kapazitäten ausgelastet sein. Um der Pandemie entgegenzutreten, habe easyJet u.a. von der britischen Regierung ein Darlehen über 600 Mio. GBP aufgenommen, 4.500 Jobs abgebaut und 608 Mio. GBP aus dem Verkauf von Flugzeugen eingenommen.



Die Erlöse des Schweizer Duft- und Aromenherstellers Givaudan hätten sich in den ersten neun Monaten des lfd. GJ um 2,7% auf 4,79 Mrd. CHF verbessert. Wie es geheißen habe, habe man den Geschäftsbetrieb trotz Corona-Krise mit nur minimalen Störungen aufrechterhalten können.



Samsung Electronics (ISIN US7960502018 / WKN 881823) habe in Q3 nach vorläufigen Schätzungen den Betriebsgewinn auf 12,3 Bio. Won (+58%) gesteigert und damit ein Zwei-Jahreshoch erreicht. Zudem seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden. Samsung habe als Gründe die Nachfrage nach Halbleitern (u.a. durch Huawei) und eine Stabilisierung beim Smartphone-Geschäft genannt.



Der Kurs des Euro habe sich am Donnerstag nur wenig verändert.



Die Angst vor möglichen Angebotsengpässen habe die Ölpreise angetrieben. Neben einem Streik in der norwegischen Ölbranche braue sich im Golf von Mexiko ein Wirbelsturm zusammen. Angesichts erhöhter Unsicherheit im Hinblick auf die Corona-Neuinfektionen habe der Goldpreis wieder etwas anziehen können. (09.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Hoffnung, dass zusätzliche US-Corona-Hilfsmaßnahmen spätestens nach der Wahl im November kommen werden, hat am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,88%, MDAX +0,79%, TecDAX +1,14%) zu Kursgewinnen geführt, so die Analysten der Nord LB.Eine positive Analystenmeinung habe die Aktien von HeidelbergCement angetrieben (+3,79%). Bei den Nebenwerten seien die Südzucker ( ISIN DE0007297004 WKN 729700 )-Geschäftszahlen und der Ausblick gar nicht gut angekommen; die Aktie sei um 11,78% eingebrochen.Die anhaltende Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen der Regierung habe an der Wall Street ( Dow Jones +0,43%, S&P-500 +0,80%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,50%) für freundliche Notierungen gesorgt. IBM wolle sein IT-Infrastrukturgeschäft abspalten und sich ganz auf Cloud-Anwendungen konzentrieren; die Aktie habe 5,98% gewonnen. Nikkei-225 notiere zum Wochenausklang aktuell leichter bei 23.558 Punkten.