General Electric habe seinen operativen Gewinn im 1. Quartal mehr als verdreifacht. Dazu beigetragen hätten vor allem ein starkes Luftfahrt- und Medizintechnikgeschäft. Das Ergebnis sei auf 369 Mio. USD geklettert (zuvor: 122 Mio. USD). Der Umsatz sei um 6,6% auf knapp 29 Mrd. USD gewachsen.



Fresenius ziehe bei der zweitgrößten Übernahme in der Firmengeschichte die Reißleine. Der Gesundheitskonzern habe die Vereinbarung über den rund 4,4 Mrd. EUR schweren Zukauf des US-Generika-Unternehmens Akorn aufgekündigt. So solle Akorn mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllen, habe Fresenius mitgeteilt. Akorn habe den Anschuldigungen von Fresenius widersprochen.



Ein deutlich zulegender USD habe den Eurokurs erstmalig seit fast zwei Wochen wieder unter die Marke von 1,23 USD gedrückt.



Die Ölpreise hätten ihre Aufwärtsbewegung am Freitag unterbrechen müssen. Grund sei die Twitter-Vorliebe des US-Präsidenten Trump gewesen. Er habe mit Verweis auf Produktionskürzungen wichtiger Förderländer die Höhe der Ölpreise auf dem Weltmarkt kritisiert. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 4 Cent auf 68,21 USD gefallen.



Fast unberücksichtigt sei am Markt das Treffen von Mitgliedern der OPEC und anderen Ölstaaten in Dschidda geblieben. Dort habe Saudi-Arabien geäußert, dass die internationale Förderbremse die Erholung am Ölmarkt noch nicht stark genug vorangetrieben habe. Es müsse noch mehr getan werden, um die Bestände zu drücken. Russland indes könne sich eine Lockerung der mit der OPEC und anderen führenden Produktionsländern vereinbarten Ölförderbremse vorstellen.



Der Goldpreis sei zum Wochenschluss nahezu unverändert geblieben. (23.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit großer Zurückhaltung agierten Investoren am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,21%, MDAX -0,14%, TecDAX -0,56%), so die Analysten der Nord LB.In dieser Woche nehme die Berichtssaison Fahrt auf, politische Ereignisse stünden an (z.B. Treffen von Merkel und Trump), die EZB tage und der Handelskonflikt sei auch noch nicht aus den Köpfen der Anleger, so habe die Vorsicht auf dem Parkett überwogen.Trotz besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen vermochte an der Wall Street ( Dow Jones -0,8%, S&P 500 -0,9%, NASDAQ -1,3%) keine rechte Stimmung aufkommen, so die Analysten der Nord LB. Der Ölpreisrückgang und der jüngste Renditenanstieg am Anleihemarkt hätten die Indices ins Minus gedrückt. Exxon Mobil habe um 0,5% nachgegeben, Chevron um 1,1%.Der Nikkei 225 sei bislang mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet (aktuell: 22.095,14 Punkte, -0,3%).