Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von einem deutlichen Rücksetzer zu Beginn des Handels war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Lage, die Irritationen rund um den Brexit, die weiterhin hohen Corona-Neuinfektionen sowie potenzielle, bilaterale Spannungen zwischen den USA und China (die Trump-Regierung hat Sanktionen gegen 14 chinesische Beamte verhängt) weitgehend auszublenden, berichten die Analysten der Helaba.



Ob eine vergleichbare, relative Stärke auch in den kommenden Tagen zu beobachten sein werde, müsse sich zeigen. Zumal das Handelsvolumen mit Blick auf das näher rückende Jahresende tendenziell geringer und der Aktienmarkt damit für Abwärtsimpulse anfälliger werde. Auch der große Verfall an der Terminbörse in der kommenden Woche könnte eine Rolle spielen. Zuvor würden jedoch die Sitzung der EZB sowie der EU-Gipfel wesentliche Teile der Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



Einmal mehr habe sich gezeigt, dass das kurzfristig noch vorhandene Potenzial auf der Oberseite begrenzt ausfalle. Allerdings halte sich der Abgabedruck ebenfalls in Grenzen. Deutlich geworden sei dies dadurch, dass nach einem Rutsch unter die für den tertiären Trend relevanten 21-Tagelinie sofort eine Gegenbewegung eingeleitet worden sei. Widerstände würden sich bei 13.313, 13.358, 13.411 und 13.460 finden. Unterstützung gehe von den Marken bei 13.211 (21-Tagelinie), 13.160, 13.112, 13.045 und 12.968 Punkten aus. (08.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >