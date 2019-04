Bei Betrachtung der einzelnen DAX-Titel falle auf, dass die Deutsche Bank im heutigen frühen Handel mit einem Rückgang von bis zu 3,3% am schlechtesten abschneide. Diese Underperformance sei das Ergebnis des Scheiterns der Fusionsgespräche mit der Commerzbank. Nach dem neunten Quartal in Folge habe sich die Deutsche Bank dazu entschieden, ihre Ertragsprognosen für das Gesamtjahr zu senken. Darüber hinaus habe das Scheitern auch Anlass gegeben, den Ausblick für den Rest des Jahres 2019 zu kürzen. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass für dieses Jahr eine Stagnation des Geschäfts erwartet werde. Man erinnere sich, dass die Erträge aus dem Wertpapierhandel im ersten Quartal um 19% zurückgegangen seien, wobei sich das Ergebnis im Vergleich zum durchschnittlichen Ergebnis der US-Konkurrenten als schwächer erwiesen habe.



Andere Zahlen aus dem ersten Quartal hätten einen Rückgang des Umsatzes um 9% und einen Anstieg des Nettogewinns um 48% gezeigt. Im Rahmen der Gespräche selbst habe die Deutsche Bank mitgeteilt, dass ein historischer Deal mit der Commerzbank zu schwierig zu realisieren sei. Angesichts eines allgegenwärtigen Kampfes mit systemrelevanten Finanzinstituten scheine es, dass die Auflösung der Fusionsgespräche positiv sein könnte. Die Deutsche Bank sei bereits ein gigantisches Unternehmen mit vielen grenzüberschreitenden Verbindungen. Gespräche mit der Schweizer Großbank UBS über eine mögliche Fusion der Vermögensverwaltung seien schon seit mehreren Wochen im Gange.



Die zweite interessante Aktie sei Continental, da diese einen Anstieg von mehr als 2% aufweise. Das Unternehmen habe am Freitag mitgeteilt, dass sein Ergebnis im ersten Quartal rückläufig gewesen sei, habe aber die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. In den ersten drei Monaten des Jahres sei das bereinigte EBIT auf 884,2 Mio. EUR nach 1,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum gesunken. Gleichzeitig sei der Umsatz um 0,3% auf 11,05 Mrd. EUR gestiegen. Es sei zu beachten, dass Continental auch in der zweiten Jahreshälfte seine Belebung der Wirtschaftstätigkeit fortsetze, was der Hauptgrund dafür sei, dass der Ausblick für das Gesamtjahr beibehalten worden sei.



Darüber hinaus habe das Unternehmen mitgeteilt, dass es die Pläne zur Ausgliederung des "Powertrain"-Bereichs vorantreibe. Diese Division stelle Komponenten für Verbrennungs- und Elektrofahrzeuge her und die Vorbereitungen für den Börsengang sollten gegen Ende der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein. (26.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einigen Rückgängen an der Wall Street gestern und in China am Freitag war die Eröffnung in Europa recht gemischt, so die Experten von XTB.Der DAX werde flach gehandelt, während die Aktienindices aus Großbritannien, Italien und Spanien um etwa 0,4% fallen würden. Auch wenn uns in letzter Zeit einige Warnsignale wie schwache EMIs und ein düsterer koreanischer BIP-Bericht angeboten wurden, scheinen die Bullen am deutschen Aktienmarkt nicht nachzugeben, so die Experten von XTB. Technisch gesehen bewege sich der Kurs seit dem 10. April innerhalb eines Aufwärtstrends und bislang sei jeder Versuch gescheitert, dieses Muster zu durchbrechen.