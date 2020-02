Schneider Electric koste der Ausbruch des Coronavirus in Q1 rund 300 Mio. EUR Umsatz. Grund seien die Werksschließungen in China im Januar und Februar. Das Unternehmen hoffe aber, den Effekt bis Jahresende wieder ausgleichen zu können. Laut Schneider seien 80% der Werke in China wieder angelaufen.



Krones habe seine zusammengestrichenen Prognosen 2019 knapp erreicht. Der Umsatz habe sich um 2,7% auf 3,96 Mrd. EUR erhöht, erwartet worden sei ein Plus von 3%. Das Ergebnis vor Steuern sei auf 41,7 (2018: 204,3) Mio. EUR eingebrochen. Der Auftragseingang sei um gut 3% auf 4,08 Mrd. EUR gestiegen.



Pfeiffer Vacuum habe eine schwächere Nachfrage auf dem Halbleitermarkt 2019 einen Gewinneinbruch eingebrockt. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei um 31,5% auf 65,2 Mio. EUR gesunken. Der Umsatz sei um 4,1% auf knapp 633 Mio. EUR geschrumpft. Für 2020 werde ein Umsatzwachstum erwartet. Allerdings würden die Entwicklungen rund um das Coronavirus genau beobachtet.



Fresenius habe das bereinigte Konzernergebnis 2019 um 2% auf 1,9 Mrd. EUR gesteigert und rund 35,5 Milliarden Euro umgesetzt.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) bleibe trotz der Betriebsunterbrechung in China infolge des Coronavirus bei seinen Absatzerwartungen für das laufende Jahr.



Investoren würden die Weltleitwährung USD favorisieren, was die europäische Gemeinschaftswährung unter Druck gebracht habe.



Am Rohöl-Markt hätten Spekulationen über Lieferengpässe die Angst vor einer geringeren Nachfrage in China in den Hintergrund gedrängt. Auch die jüngsten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA hätten für neuen Auftrieb gesorgt. Auf der Suche der Anleger nach "sicheren Häfen" sei deren Blick auch auf das Gold gefallen. Die "Antikrisen-Währung" habe ein Sieben-Jahres-Hoch markiert. (21.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nun dominieren doch die Zweifel an einem raschen Ende der Coronavirus-Epidemie den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,79%, MDAX +1,02%, TecDAX +1,90%), so die Analysten der Nord LB.Der Ausbruch des Virus in Südkorea und Japan habe die leichte Entspannung der Lage in China überschattet, und die Konjunktursorgen seien zurückgekehrt. Fresenius (+3,72%) sei nach Geschäftszahlen an der DAX-Spitze gewesen; Lufthansa sei buchstäblich am Boden stehen geblieben und sei mit -2,87% das Schlusslicht gewesen (Konkurrent Air France-KLM erwarte bereits Belastungen durch das Corona-Virus).Auch an der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P 500 -0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,7%) seien Zweifel auf das Parkett zurückgekehrt, die Coronavirus-Epidemie schnell zu überwinden. Nach den Vortagesgewinnen hätten die negativen Vorzeichen dominiert. Quartalszahlen seien nur noch von den Nebenwerten gekommen. Nikkei 225 notiere schwächer mit 23.386,74 Punkten (-0,3%). Fielmann habe im vergangenen Jahr auch dank der Auslandsexpansion mehr Brillen verkauft und den Gewinn gesteigert. Der Konzernumsatz sei auf 1,52 (Vorjahr: 1,43) Mrd. EUR gewachsen. Der Überschuss habe um 2% auf 177 Mio. EUR zugelegt.